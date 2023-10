Der BR plant eine Reform im Kultur-Radioprogramm, das sorgt für Kritik. Foto: BR

München - Die Intendantin des Bayerischen Rundfunks (BR), Katja Wildermuth, hat eine geplante Reform im Kultur-Radioprogramm gegen Proteste verteidigt. "Selbstverständlich und völlig unstrittig ist Kultur für uns ein ganz, ganz wichtiger Auftrag", sagte Wildermuth am Donnerstag im Rundfunkrat in München. "Es wird kein einziger Cent aus der Kulturberichterstattung genommen."

Anlässlich der Sitzung hatten einige Kulturschaffende vor dem Sitz des Senders am BR-Hochhaus gegen die Reformpläne demonstriert. Eine geplante lange Menschenkette um das Gebäude herum kam nicht zustande.

Die Initiative "Bayern2-Freunde" kritisiert, die Reform der Kulturwelle Bayern 2 bedeute tatsächlich weniger Stunden für Kultur zu schlechterer Sendezeit, aufgelöst in Einzelbeiträge statt speziellen Kultursendungen. Der Leiter des Programmbereichs Bayern 2, Stefan Maier, kam auf die Straße zu den Demonstranten.

Vorwurf einer Häppchen"-Kultur

Wildermuth sagte im Rundfunkrat zum Vorwurf einer Häppchen"-Kultur im Sender: "Das ist wirklich das Gegenteil von dem, was wir wollen." Der öffentlich-rechtliche BR will mit der Reform nach eigenen Angaben mehr und auch jüngere Menschen in Bayern mit Kulturinhalten erreichen als bisher.

Die Pläne sollen zum April nächsten Jahres umgesetzt werden. Wildermuth gibt am Dienstag, 24. Oktober, einen Ausblick auf das Programm 2024. Es wird erwartet, dass auch die konkreten Reformen zur Sprache kommen.

Der Rundfunkrat verabschiedete nach der Beratung der Reformpläne eine Stellungnahme: "Der BR-Rundfunkrat erwartet ein Mehr an Kulturberichterstattung und damit eine deutliche Schärfung des Profils von Bayern 2 als der bayerische Kultursender", heißt es darin. Die Umsetzung der Reform werde kontinuierlich überprüft.

Der Rundfunkrat und seine Ausschüsse beraten und kontrollieren die ARD-Anstalt. Einzelne Programmveränderungen müssen aber nicht vom Rundfunkrat genehmigt werden. "Wir segnen hier nichts ab", sagte der Rundfunkratsvorsitzende Godehard Ruppert zu den Beratungen über die Reform. (APA, dpa, 20.10.2023)