Der langjährige Spitzenbeamte im Justizministerium Christian Pilnacek ist verstorben. Das berichtete das "Profil" am Freitag. Über die genauen Umstände ist noch nichts bekannt.

Pilnacek war mehr als zwanzig Jahre lang im Justizministerium tätig, die Hälfte dieser Zeit als wohl mächtigster Beamter des Hauses. Er leitete die Sektion für Strafrecht und kontrollierte somit die Arbeit der österreichischen Staatsanwaltschaften. Pilnacek galt auch als Architekt der neuen Strafprozessordnung, die 2008 in Kraft getreten ist. Diese grundlegende Reform der Strafprozessordnung bezeichnen einige Juristen als "Jahrhundertreform". Die damaligen Untersuchungsrichter wurden abgeschafft, die Staatsanwaltschaften quantitativ massiv aufgestockt und verfassungsrechtlich als Organe der Gerichtsbarkeit verankert. Die Rechte sowohl von Opfern als auch von Beschuldigten wurden stark verstärkt. Es war eine generelle Modernisierung.

Christian Pilnacek im Sommer 2022. APA/EXPA/JOHANN GRODER

Aufteilung der Supersektion

Im Lauf der folgenden Jahre geriet Pilnacek jedoch zusehends mit Teilen der Justiz in Konflikt, vor allem mit der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA). Die Stimmung eskalierte im April 2019, als der Eurofighter-Akt von der Staatsanwaltschaft Wien zur WKStA wanderte und die Vorstellungen über das weitere Vorgehen zwischen Pilnacek, der damals auch Generalsekretär des Ministeriums war, und Korruptionsermittlern auseinandergingen. Eine Tonaufnahme der Besprechung gelangte an Medien, die Sache wurde zu einem bitteren Scharmützel, das sich über Jahre zog.

Justizministerin Alma Zadić (Grüne) trennte im Frühjahr 2020 dann Pilnaceks "Supersektion" auf, damit im Ressort eine "innere Gewaltenteilung" herrsche. Künftig sollte es wieder eigene Sektionen für Legistik und für die Fachaufsicht über Staatsanwaltschaften geben. Letztere Sektion wurde von Barbara Göth-Flemmich geleitet, Pilnacek wurde Legistik-Chef. Laut Chats empfand er diese Auftrennung als Entmachtung und Demütigung; wenngleich die Grünen in dieser Phase seine Expertise geschätzt haben sollen.

Ermittlungen

Im Frühjahr 2021 erlitt Pilnaceks Karriere jedoch einen erheblichen Rückschlag: Ermittler der WKStA nahmen ihm sein Handy ab, sie verdächtigten ihn des Verrats von Amtsgeheimnissen, und Pilnacek wurde suspendiert. In der Folge kamen einige fragwürdige Chats ans Tageslicht; so beriet Pilnacek gemeinsam mit Johann Fuchs, dem zeitweise ebenfalls suspendierten Leiter der Oberstaatsanwaltschat Wien, über eine Observation einzelner WKStA-Mitarbeiter.

In der Folge wurden von der Staatsanwaltschaft Innsbruck, die den Fall übernommen hatte, einige Ermittlungsverfahren eröffnet. In einem Prozess, in dem es um die Weitergabe von Informationen an eine damalige Kurier-Journalistin ging, wurde Pilnacek rechtskräftig freigesprochen. Andere Verfahren liefen weiter. Zuletzt, im April 2023, verhängte die Bundesdisziplinarbehörde eine Geldstrafe, sprach ihn jedoch in zwei Fällen frei. Andere Ermittlungsverfahren liefen weiter.

Pilnacek, der im November 61 Jahre alt geworden wäre, hinterlässt eine Ehefrau und drei erwachsene Kinder. (Fabian Schmid, Jakob Pflügl, 20.10.2023)