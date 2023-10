Sophie Wotschke, Bundesvorsitzende der Jungen Liberalen, und Nico Marchetti (ÖVP) waren Donnerstagabend zu Gast bei Moderator Stefan Lenglinger in der "ZiB 3". Foto: Screenshot, ORF-TVThek

Donnerstagabend ging es bei Stefan Lenglinger in der "ZiB 3" des ORF um das Budget für 2024, befragt wurde dazu diesmal mit Sophie Wotschke, der Bundesvorsitzenden der Jungen Liberalen (Neos), und Nico Marchetti (ÖVP) die junge Generation der Parteien. Und deren Vorstellungen lagen freilich weit auseinander. Wotschke kritisierte gleich die Ausgaben für Pensionen, die würden um 20 Prozent wachsen, während etwa für Bildung nur zwei Prozent mehr ausgegeben würden, was wegen der Inflation ein Minus bedeute. "Wir zementieren mit diesem Budget die Vergangenheit ein, machen aber nicht genug für die Zukunft", so Wotschke. Und "wir machen noch einmal 20 Milliarden mehr Schulden", kritisiert sie, die Regierung solle hier die Notbremse ziehen.

"Schwarz-Weiß" als "Farben dieser Zeit"

"Braucht das gute Leben für ältere Menschen wirklich zehnmal mehr Geld als die Schule für die Jungen?", fasst Lenglinger das in seiner Frage an Marchetti zusammen. Der spricht dann von Schwarz-Weiß als den "Farben dieser Zeit", auch im Parlament sei vom "besten" oder "allerschlimmsten Budget aller Zeiten" die Rede. Das Budget sei ein guter Kompromiss. Wir würden gerade durch schwere Zeiten gehen, der Staat sei jetzt dafür da zu investieren. Die Ausgaben für die Pensionen erklärt er mit der demografischen Entwicklung, "die haben wir uns auch nicht ausgesucht". Es brauche noch viele Maßnahmen, um das Sozialsystem langfristig abzusichern.

Wotschke kritisiert, dass Reformen – etwas das höhere Pensionsantrittsalter der Frauen – hierzulande zu langsam umgesetzt würden. "Wie viele Kosten kann man dem Steuerzahler zumuten?", fragt sie. Das Geld komme daher, dass sich junge Menschen in Österreich nichts mehr aufbauen könnten, Stichwort: Steuer- und Abgabenquote. Neue Schulden würden dann auf der nächsten Generation lasten. "Schuldenmachen ist ja keine Glaubensfrage, als Staat muss man auch reagieren können, wenn Krisen da sind", antwortet da Marchetti. Jetzt sei es sinnvoll zu unterstützen.

In Bundesländern, in denen die Neos mitregieren, seien die Ausgaben für Bildung auch nicht viel größer, wirft Lenglinger ein. "Es braucht nicht unbedingt mehr Geld, damit es unserer Generation besser geht. Es braucht mehr Reformen", reagiert Wotschke.

Gratis-Klimaticket und Ausbau der Infrastruktur

Ob das Gratis-Klimaticket für 18-Jährige eine gute Idee ist, will Lenglinger noch wissen. "Offenbar schenken die Grünen das Klimaticket zwei Gruppen: 18-Jährigen und Menschen, die sich am Frequency tätowieren", lächelt da Wotschke und fragt: "Wer erklärt das meiner 20-jährigen Cousine?" Diese Maßnahme sei völlig absurd, sie empfinde es als "Frechheit, dass dafür mein Steuergeld verwendet wird".

Sollte dieses Geld – das Klimaticket für 18-Jährige kostet rund 120 Millionen Euro – nicht besser für den Ausbau der Infrastruktur verwendet werden? "Das ist kein Entweder-oder", antwortet da Marchetti, "wir investieren in öffentlichen Verkehr und haben mit dem Klimaticket ein Tool, mit dem man den öffentlichen Verkehr leistbar macht. Gerade für junge Menschen." (Astrid Ebenführer, 20.10.2023)