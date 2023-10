In Ballungsräumen wird die Polizeipräsenz aufgrund der erhöhten Terrorwarnstufe mancherorts stärker sein als gewohnt. AFP/ Joe Klamar

Es gibt in Österreich aktuell keine konkreten Anschlagspläne. Es liegen aber eine Reihe von Gründen dafür vor, warum Staatsschützer aktuell von einer "konkreten Gefährdungslage und einer gestiegenen Anschlagsgefahr" sprechen: der Terroranschlag eines Jihadisten in Brüssel Anfang dieser Woche, der Angriff der Hamas-Terroristen auf Israel und die damit verbundenen Demonstrationen, aber auch das ernstzunehmend hohe Potenzial jihadistischer Gefährder in Österreich. DER STANDARD berichtete ausführlich über die Hintergründe der erhöhten Warnstufe.

Aber was bedeutet das für die Einzelne oder den Einzelnen im Alltag? Sollen öffentliche Plätze wie der Wiener Stephansplatz, wo sich für gewöhnlich viele Menschen tummeln, eher gemieden werden oder doch nicht? Ist Party am Wochenende mit den Freunden gerade eine besonders schlechte Idee? Und kann man noch ohne Sorge mit der U-Bahn in die Arbeit fahren oder einfach in die Stadt, um gemütlich spazieren zu gehen?

Grundsätzlich gilt: Das tägliche Leben ist durch erhöhte Warnstufe nicht eingeschränkt. "Es sind seitens der Bevölkerung keine gesonderten oder speziellen Maßnahmen oder Verhaltensweisen notwendig", heißt es dazu aus dem Innenministerium. "Sollte es künftig eine tatsächliche, konkrete Gefahr für die Bevölkerung an bestimmten Orten geben und sollten dadurch bestimmte Verhaltensweisen der Bevölkerung notwendig werden, kommuniziert das die Polizei öffentlichkeitswirksam auf allen Kanälen. Dies ist derzeit jedoch nicht der Fall."

In erster Linie betrifft die erhöhte Warnstufe die polizeiliche Präsenz, die auf den Straßen – insbesondere in Wien – da und dort vielleicht sichtbarer ist als noch vor wenigen Tagen. Im Besonderen werden aufgrund des Krieges in Nahost jüdische Einrichtungen verstärkt geschützt.

"Mit offenen Augen durch die Stadt gehen"

Da schließt auch Nicolas Stockhammer an. Der Terrorexperte rät dazu, jüdische und israelische Einrichtungen zu meiden, wenn es keinen unmittelbaren Bedarf gibt. "Damit meine ich nicht, dass Gläubige nicht die Synagoge besuchen sollen, aber touristische und unbedachte Besuche sind zurzeit vielleicht keine gute Idee", sagt Stockhammer. "Und es ist schlimm, dass man das sagen muss, aber es ist in dieser angespannten Phase ein Risikofaktor, sich derzeit nach außen erkennbar als Angehöriger der jüdischen Glaubensgemeinschaft zu zeigen."

Abgesehen davon sei es wichtig, "mit offenen Augen durch die Stadt zu gehen und eine gewisse Vorsicht walten zu lassen", erklärt Stockhammer. Etwa bei größeren Veranstaltungen oder Menschenansammlungen. Im Umfeld von Kundgebungen mit Bezug auf den Krieg in Israel und Palästina könne es zu kleineren und größeren Ausschreitungen kommen: "Das muss man immer in Betracht ziehen."

Das Innenministerium richtet aber auch einen grundsätzlichen Appell an die Bevölkerung: Wie bei allen anderen Straftaten soll jeder und jede bei verdächtigen Vorkommnissen wie gewohnt den Polizeinotruf 133 wählen. (Jan Michael Marchart, 20.10.2023)