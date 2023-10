Geld regiert die Welt – und das oft gewaltvoll. imago images/fStop Images

Eine Erfolgsgeschichte erzählt Friedrich Lenger nicht. Im Gegenteil. Seine Globalgeschichte des Kapitalismus zeigt auf erschreckende Weise, dass bereits das erste europäische Auftreten auf der Bühne des Welthandels Gewalt und Terror brachte. Die beiden muslimischen Händler aus Tunis scheinen dies geahnt zu haben, als sie am 22. Mai 1498 im Hafen von Calicut im Südwesten Indiens Christen aus Vasco da Gamas Flotte erblickten. Mit den Worten "Hol euch der Teufel, was führt euch hierher?" empfingen sie die Fremden. Wie berechtigt ihre Befürchtung war, belegt die Tatsache, dass schon die nächste portugiesische Indienflotte im Hafen von Calicut ein arabisches Konkurrenzschiff kaperte, mehrere Hundert Seeleute umbrachte und die Stadt beschoss.

Ausbeutung

Diese Spur der Gewalt zieht sich durch die gesamte Geschichte des Kapitalismus bis heute. Dessen Siegeszug ist zugleich eine Geschichte von Eroberungen und Plünderungen, der Ausbeutung, Versklavung und Verschleppung sowie kriegerischer Auseinandersetzungen. Lenger greift zurück bis ins 13. Jahrhundert, als Asien führend war im Handel mit der Welt, während Europa nur eine periphere Position einnahm, und er schildert das Eindringen der europäischen Länder in den süd- und ostasiatischen sowie mittel- und südamerikanischen Raum.

Anhand der brasilianischen Zuckerindustrie führt er die dynamische und lebensverachtende Struktur vor, die im 16. Jahrhundert geschaffen wurde. Dieser sogenannte Dreieckshandel bestand aus der Verschleppung afrikanischer Sklaven nach Brasilien, in die Karibik und die Südstaaten der USA, der dortigen Produktion von Rohstoffen für den Export nach Europa und der europäischen Industrieproduktion für die afrikanischen Küstenregionen. Vom Entstehen einer Neuen Welt, die auf Sklavenarbeit angewiesen war, schreibt Lenger. Erst 1867 habe das letzte Sklavenschiff den Atlantik überquert.

Lenger erinnert daran, wie die Abschaffung der Sklaverei tatsächlich vonstattenging und wie deren Folgen bis ins 20. Jahrhundert wirkten. So habe etwa Haiti 1825 seine Unabhängigkeit von Frankreich nur mit der Zusage erreicht, 150 Millionen Goldfrancs zu zahlen, um den Eigentumsverlust der Sklavenbesitzer zu kompensieren. Die Tilgung dieser Schuld beeinträchtigte bis in die 1950er-Jahre die Entwicklungschancen des Landes. Ausführlich setzt sich Lenger mit den "verkleideten Formen der Versklavung" auseinander, die auf die Abschaffung der Sklaverei folgten. Es zeichnet sein Buch aus, dass es einen weiten Horizont öffnet, auch eine Sozialgeschichte erzählt und den Blick von den Akteuren immer wieder auf die Betroffenen kapitalistisch motivierten Handelns lenkt. Wie skrupellos sich multinationale Konzerne in innenpolitische Auseinandersetzungen einmischten, wenn sie ihre wirtschaftlichen Interessen gefährdet sahen, illustriert Lenger am Beispiel Lateinamerikas. Dabei nennt er nicht nur die amerikanische International Telegraph and Telephone Company, die sich für den von der CIA unterstützten Putsch Salvador Allendes in Chile einsetzte, sondern auch die United Fruit Company, die 1954 ihre guten Kontakte zum amerikanischen Außenminister und zur CIA nützte, um den demokratisch gewählten Präsidenten Jacobo Árvenz Guzmán von Guatemala zu stürzen.

Friedrich Lenger, "Der Preis der Welt. Eine Globalgeschichte des Kapitalismus". € 39,95 / 669 Seiten, 8 Karten. C. H. Beck, München 2023. C.H.Beck

Kein Optimismus

Im letzten halben Jahrhundert erkennt Lenger eine Auflösung der Dreiteilung der Welt in Zentrum, Semiperipherie und Peripherie. Aber an den Asymmetrien und Abhängigkeiten ändert sich nichts. Dafür sorgen der Internationale Währungsfonds (IWF) und die Weltbank. Lenger erläutert, wie sie lateinamerikanischen und afrikanischen Ländern ein marktfundamentalistisches Programm aufzwingen und deren Souveränität beschneiden. Länder, die durch die gestiegenen Energiepreise ihrer Staatsverschuldung nicht mehr Herr wurden und Hilfe in Anspruch nahmen, mussten im Gegenzug ihr Land für ausländische Investoren öffnen und die Staatsquote senken. Lenger erhellt, welch verheerende Auswirkungen es hatte, diesen Ländern des Globalen Südens Freihandel aufzudrängen, ohne die Agrarmärkte der USA, Japans und der EU zu öffnen, und er stellt lapidar fest, dass IWF und Weltbank an die Stelle militärischer Interventionen traten.

Nach der Lektüre des Buches überrascht es nicht, dass Lenger auch am Ende keinen optimistischen Ausblick bietet. Der Preis der Welt hat er sein Buch betitelt, und gemeint ist damit jener Preis, "den nachfolgende Generationen dafür werden zahlen müssen, dass unsere kapitalistisch verfasste Gesellschaft seit Jahrhunderten so tut, als ob Naturressourcen keinen Preis hätten". Daran, dass die ehemals kolonialen Weltregionen diesen Preis zuerst zahlen müssen, lässt Lenger ebenfalls keinen Zweifel, wenn er von der Externalisierung imperialer Lebensweise schreibt. (Ruth Renée Reif, 20.10.2023)