Die globale Plastikproduktion stieg von annähernd null im Jahr 1950 auf rund 320 Millionen Tonnen 2015. IMAGO/Arnulf Hettrich

Als Aldous Huxley (Schöne neue Welt) Anfang der 1960er-Jahre mit Thomas Mann am Strand von Santa Monica entlangspazierte, wurden die beiden plötzlich eines scheinbaren Naturphänomens gewahr: So weit das Auge reichte, war der Sand mit kleinen, weißlichen Objekten übersät. Was wie tote Raupen aussah, waren in Wirklichkeit Millionen benutzter Kondome, die von Los Angeles’ großem Abflussrohr am Hyperion Beach ans Ufer gespült worden waren. Die Männer hatten die Kondome nach Gebrauch im Klo hinuntergespült, statt sie im Hausmüll zu entsorgen – offensichtlich, um keine Spuren zu hinterlassen.

Der deutsche Historiker Roman Köster erzählt die Episode gegen Ende seines soeben erschienenen Buchs Müll – Eine schmutzige Geschichte der Menschheit. Die Szene erinnert den Autor dieser Zeilen an ein Erlebnis in Bosnien vor wenigen Jahren: An der Oberfläche der aufgestauten Drina, eines der schönsten Flüsse auf dem Balkan, nahe Višegrad glitzerten tausende helle Punkte im gleißenden Sonnenlicht. Beim Näherkommen entpuppten sie sich als leere PET-Flaschen. Irgendwann würden sie das Meer erreichen.

Potenziertes Problem

Schon 1969 berichtete der legendäre Thor Heyerdahl nach seiner Pazifiküberquerung in einem selbstgebauten Kajak von dem vielen schwimmenden Plastik, das ihm 15 Jahre davor noch nicht aufgefallen sei. Seither hat sich das Problem, wie wir wissen, potenziert. Selbst wenn es gelänge, den Plastikabfall in absehbarer Zeit von den Weltmeeren fernzuhalten, würde das Mikroplastik noch sehr, sehr lange im Nahrungskreislauf zirkulieren. Seit den späten 1980er-Jahren sind auf Satellitenbildern riesige "Müllstrudel" zu erkennen – inzwischen wurden insgesamt fünf identifiziert. Sie bestehen größtenteils aus schwimmenden Plastikteilen, sind aber buchstäblich nur die Spitze des Eisbergs: Bakterien, die sich auf dem Plastik ablagern, lassen es zerbröseln und absinken. Nur rund ein Fünftel des Abfalls schwimmt daher an der Oberfläche.

Laut Köster ist der Müll im Meer zu 60 Prozent "mismanaged waste" – Müll, der nicht richtig eingesammelt und entsorgt wird. "In erster Linie ist er ein Resultat der weiterhin vorhandenen Schwierigkeiten, mit den Überresten des Konsums angemessen umzugehen." In seiner "schmutzigen" Historie schildert der Autor, wie die Menschen seit der Vormoderne mit dem von ihnen produzierten Abfall zurande – oder eben nicht zurande – gekommen sind. So gibt es aus China bereits aus dem 2. Jahrhundert v. Chr. Berichte, dass Fäkalien systematisch gesammelt wurden, um als Dünger in der Landwirtschaft zu dienen. Auch in der vormodernen Stadt habe ein effizientes Recycling und Konfliktmanagement existiert, das die Belastungen durch Abfall in Grenzen gehalten habe. So gab es im Neapel der Frühen Neuzeit eine ganze Liste von Berufen, die sich mit der Wiederverwertung von Materialien befassten: zum Beispiel bancaruzzari (Gebrauchtwarenhändler), capilli (Sammler von Menschenhaar zum Perückenmachen), cenerari (Verkäufer von Asche zum Wäschewaschen), mussolinare (Lumpensammler).

Der Supermarkt als Müllproduzent

Mit dem rasanten Wachstum der Städte im Zuge der Industrialisierung im 19. Jahrhundert wuchsen auch die Abfallprobleme exponentiell, vor allem die Entsorgung der Fäkalien machte Schwierigkeiten. Seuchen breiteten sich aus, der Bau von Kanalisationssystemen wurde unumgänglich. Dabei war London mit seiner Kanalisation lange Zeit Vorbild: Ihre Errichtung hatte der "Big Stink" 1858 erwirkt, als es in der Stadt tagelang bestialisch stank.

Länger dauerte es etwa in Australien, wo Melbourne noch Ende der 1880er-Jahre kein richtiges Kanalisationssystem besaß und als "Smelbourne" verhöhnt wurde. Heute hat laut Köster immerhin noch rund ein Drittel der Weltbevölkerung keinen Zugang zu einer einigermaßen funktionierenden Kanalisation, was die Bedeutung der effizienten Abwasserklärung in den allermeisten Industriestaaten etwas relativiert.

Roman Köster, "Müll – Eine schmutzige Geschichte der Menschheit". € 29,95 / 422 Seiten. C. H. Beck, München 2023 C.H.Beck

Neues Müllzeitalter

Und wie sieht es mit dem festen Abfall aus? Nach dem Zweiten Weltkrieg habe global ein neues Müllzeitalter begonnen, schreibt der Autor. Wegen des Anstiegs der schieren Menge sei von der Sammlung über die Entsorgung bis zum Recycling alles neu zu denken gewesen. Dabei sei allein die Messung des Mülls bis heute ein "Verzweiflungsgebiet der Statistik". Denn: Die Abgrenzung von Hausmüll, gewerblichem Müll, Industriemüll und "Sonder"-Müll sei kompliziert und wandelbar. Unbestritten ist der enorme Anstieg aller Kategorien. Beim Hausmüll führte der Aufstieg des Versandhandels seit den 2000er-Jahren zu einem neuen Wachstumsschub.

Die entscheidende Rolle bei der Steigerung der Müllmengen spielte und spielt der Massenkonsum und damit zusammenhängend der Supermarkt. Die "Totalrationalisierung" der Fleischproduktion und der Übergang von der Mehrweg- zur Einwegflasche sind nur zwei Beispiele für den enormen Anfall von Verpackungsmaterial. Die globale Plastikproduktion stieg von annähernd null im Jahr 1950 auf rund 320 Millionen Tonnen 2015. Die, wenn auch zaghafte, Rückkehr zu Mehrweggebinden und die Einführung von Pfand für Plastikflaschen sind längst überfällige Schritte zur Eindämmung des Plastikmülls.

Beabsichtigtes Kaputtgehen

Etwas kursorisch und teils auch fragwürdig fallen Kösters Anmerkungen zu Reparatur und geplanter Obsoleszenz (beabsichtigtem Kaputtgehen) aus. Die empirischen Belege für geplante Obsoleszenz seien dünn und träfen nicht den Punkt: "Die meisten Dinge, die wir wegwerfen und die dann recycelt werden können, werfen wir unmittelbar nach Gebrauch weg." Das stimmt gewiss, ändert aber nichts daran, dass jeder von uns schon ein kleineres oder größeres Gerät (Handy, Laptop, Föhn, Waschmaschine etc., etc.) weggeworfen hat, dessen Reparatur entweder nicht möglich war oder im Verhältnis zum Wert zu aufwendig gewesen wäre. Der Erfolg des Reparaturbonus zeigt ja, wie groß das Bedürfnis nach mehr Nachhaltigkeit ist.

Sind die Verbraucher – das Wort sagt viel und doch nicht alles – also schon weiter als die Produzenten? Verbrauchererziehung allein werde das Problem nicht lösen, meint Köster. Er sieht das Hauptproblem "eher in einer Wirtschaftsweise, die aufgrund ihrer Fokussierung auf Effizienzsteigerungen zwingend auf Verpackungen angewiesen ist und die deshalb Artefakte schafft, deren ‚Reparatur‘ sinnlos ist". Auf der anderen Seite aber sieht er uns als "Komplizen in der großen Müllmaschinerie", weil wir etwa bereitwillig beim Versandhandel oder beim Fastfood zugreifen, um bequemer und schneller zu konsumieren.

Was tun? Viel wäre schon gewonnen, wenn uns bewusst würde, dass die Vergangenheit nicht die Rezepte bereithält, um heute die Müllmengen dauerhaft zu reduzieren, antwortet der Experte. Einigen ist das wohl schon länger klar. Was allerdings nicht heißt, dass sie auch ihr Verhalten geändert haben. (Josef Kirchengast, 21.10.2023)