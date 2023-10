Der Pepper X ist noch schärfer als der Caroline-Reaper-Chili, der zehn Jahre lang an der Spitze der gnadenlosesten Schoten stand

Da hilft vermutlich auch kein Glas Milch hinterher: Das Guinness-Buch der Rekorde hat einen neuen schärfsten Chili der Welt gekürt. Lange Zeit galt die Sorte Caroline Reaper als das Nonplusultra des scharfen Genusses. Nun wurde sie nach zehn Jahren an der Spitze entthront.

Pepper X heißt der nun schärfste Chili der Welt, und er ist gnadenlos. Zum Vergleich: Ein eh schon scharfer Habanero-Chili besitzt eine Schärfe von 100.000 Scoville – das ist die Einheit, in der Schärfe gemessen wird. Der Pepper X dagegen wartet mit 2,69 Millionen Scoville auf.

Würden Sie den schärfsten Chili der Welt probieren? AP/Jeffrey Collins

Krämpfe vom Essen

Gezüchtet wurde die teuflische Chilisorte vom Kalifornier Ed Currie, der bereits die Caroline Reaper (1,6 Millionen Scoville) hervorgebracht hat. Ein Jahrzehnt arbeitete der Schärfe-Fan an seiner neuen Züchtung.

Bis heute haben nur fünf Personen den Pepper X probiert, darunter der Züchter. Currie selbst habe die Schärfe knapp vier Stunden gespürt, dann begannen ihn starke Krämpfe zu plagen.

Warum der Pepper X so scharf ist? Die Schärfe eines Chili kommt nicht von den Samen, wie viele glauben. Das Fruchtfleisch, in dem die Samen hängen, sorgt für das Geschmacksempfinden. Weil der Pepper X so viele Furchen und Windungen besitzt, enthält er viel mehr vom scharfen Fruchtfleisch als andere Sorten. (rec, 21.10.2023)