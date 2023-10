Wie so oft in solchen Fällen war der spektakuläre Fund einer Verkettung von Zufällen zu verdanken: Als im vergangenen August ein Mann auf seinem Grundstück nahe der südfinnischen Kleinstadt Salo gerade dabei war, Erdwärmeleitungen zu verlegen, hatte es zu regnen begonnen. Die Niederschläge weichten den Boden auf und spülten Erde von einem rostigen Eisenstück. Was zunächst wie Müll aussah, entpuppte sich bei näherem Hinsehen als jahrhundertealtes Schwert. Der nicht namentlich genannte Landbesitzer wandte sich sofort an Juha Ruohonen, einen Archäologen der finnischen Universität Turku, der sich mit seinem Team gleich ans Werk machte.

Das freigelegte Schwert und ein Teil der Schwertscheide wurden in der Nähe einer mittelalterlichen Steinkirche im südfinnischen Salo entdeckt. Foto: Riikka Saarinen / Turun museokeskus

Friedhof aus der "Kreuzzugszeit"

Die Forschenden vermuteten, dass an der Fundstelle weitere Entdeckungen ans Licht gelangen könnten, und untersuchten die nähere Umgebung. Sie sollten recht behalten: Das Team fand menschliche Knochen, Kleidungsreste und Holzteile, die einst ein Sarg gewesen sein könnten – offensichtlich waren sie auf einen mittelalterlichen Friedhof gestoßen.

Das freigelegte Schwert dürfte schwedischer Herkunft sein; es besaß eine verbogene Klinge, eine waagrechte Parierstange und einen ovalen Knauf. Röntgenaufnahmen der Schwertklinge enthüllten eine heute nur mehr schwer entzifferbare Inschrift. Vermutlich lautete sie einst "Im Namen Jesu Christi", wie Ruohonen erklärte. Nach ersten Untersuchungen datierten die Wissenschafter den Fund auf die Zeit zwischen 1050 und 1150.

Religiös motivierte Raubzüge

Damals waren schwedische Ritter nach Finnland ausgezogen, um den dort lebenden Menschen das Christentum zu bringen. Die gewaltsamen Bekehrungsversuche dauerten bis ins 13. Jahrhundert und waren eigentlich Raubzüge. Tatsächliches Ziel der von der römisch-katholischen Kirche und der schwedischen Krone initiierten Angriffe war es, die Kontrolle über das heutige Finnland zu erlangen.

Nationalisten stellten im 19. Jahrhundert diese Überfälle als "Kreuzzüge" dar, und so werden diese Kriege teilweise heute noch gerne bezeichnet. Nicht alle dieser behaupteten Kriegszüge sind historisch belegt, doch die Forscher hoffen, dass die aktuellen Entdeckungen Licht in diese Ära bringen.

Der Fundort liegt in unmittelbarer Nachbarschaft einer mittelalterlichen Steinkirche, und bei den nachfolgenden Ausgrabungen stießen die Archäologinnen und Archäologen auf ein Grab mit menschlichen Gebeinen und weiteren historischen Kostbarkeiten. Unter anderem entdeckten sie in der Beisetzungsstätte einen in Fragmenten erhaltenen, kunstvoll verzierten Ledergürtel.

Eines der Gürtelornamente aus Bronze mit Rosettenmuster. Foto: Juha Ruohonen / Universität Turku

Geschmückter Gürtel und Textilreste

Als Schmuck trug der Riemen mindestens 30 quadratische Bronzeornamente und kreuzförmige Anhänger. Außerdem legten die Forschenden eine Schnalle und mehrere Verzierungen in Form von Tierköpfen frei. Auch Textilreste, vermutlich Teile der einstigen Kleidung des Toten, konnten identifiziert werden. Dass alle diese Artefakte zu einem einzigen Grab gehörten, sei besonders bemerkenswert, erklärte das Team.

Insgesamt fanden Ruohonen und seine Kolleginnen und Kollegen Hinweise auf acht Gräber. Möglicherweise sei das aber nur ein Bruchteil dessen, was noch unter der Erde verborgen liegt, so Ruohonen: Der Forscher vermutet, dass man es hier mit einem sehr großen Friedhof mit dutzenden, vielleicht sogar hunderten Gräbern zu tun hat.

Frühe kirchliche Strukturen

"Die Lage der Stätte in der Nähe einer mittelalterlichen Kirche kann als Beweis für eine viel frühere kirchliche Organisation in diesem Gebiet angesehen werden als bisher angenommen", sagte Ruohonen. "Bisher war man davon ausgegangen, dass die lokale Pfarrei Pertteli erst mit der Gründung der Uskela-Kapelle im 15. Jahrhundert entstanden war."

Genauere Analysen der bisherigen Funde sowie eine Radiokarbondatierung der Knochen des Verstorbenen sind derzeit in Vorbereitung. "Das Ergebnis wird allerdings erst im Jänner vorliegen", sagte Ruohonen. Die weiteren Ausgrabungen werden noch mindestens bis nächstes Jahr andauern, so der Forscher. (Thomas Bergmayr, 20.10.2023)