Zumindest an Ausrufezeichen mangelt es am Landesgericht für Strafsachen Wien ebenso wenig wie an kuriosen Fällen. moe

Wien – Das Leben ist mitunter komplexer, als es Zahlen in Statistiken glauben machen. Wie etwa der Fall von Herrn W., der sich bereits zum zweiten Mal innerhalb von sieben Monaten wegen beharrlicher Verfolgung seiner Ex-Freundin vor einem Gericht verantworten muss. Diesmal ist Richter Roman Palmstingl für die Entscheidung über das weitere Schicksal des 40-Jährigen zuständig.

Der unbescholtene Niederösterreicher bezieht derzeit rund 1.200 Euro Reha-Geld. "Hier steht, Sie sind Pensionist?", fragt der Richter ihn nach seinem Beruf. "Das ist befristet", klärt der schuldenfreie Angeklagte ihn auf. Von Mitte Jänner bis Mitte Mai des heurigen Jahres soll er seine frühere Partnerin durch Besuche und elektronische Kontaktaufnahmen bedrängt haben, sagt die Staatsanwältin. "Die Vorwürfe kennen Sie. Bekennen Sie sich schuldig, nicht schuldig oder teilweise schuldig?", will Palmstingl wissen. "Na ja, ich habe das schon alles eingesehen, dass das falsch war nach der Trennung, ich wollte das in Ordnung bringen", antwortet der Angeklagte.

"Wann war denn die Trennung?", will der Richter ein wenig Ordnung in die Chronologie bringen. "So Mitte Jänner. Mitte März gab es dann die einstweilige Verfügung", rekapituliert W., aus dessen subjektiver Sicht die Beziehung aber noch eine Chance hatte. "Sie hat mir schon gesagt, es ist vorbei, hat aber dann manchmal selbst Kontakt gesucht. Das letzte Mal im Februar nach einem Polizeieinsatz, bei dem ich meine Sachen abholen konnte, da hat sie drei oder vier Tage später angerufen und gesagt, sie vermisst mich. Danach hat sie den Kontakt dann aber abgebrochen", gibt der Angeklagte zu.

Bereits eine Diversion

Die Frau erwirkte nicht nur eine einstweilige Verfügung gegen ihn, sondern zeigte ihn auch an. Ende März saß er deshalb bereits vor Gericht, damals wurde das Verfahren nach Zahlung von 100 Euro Gerichtsgebühren vorläufig eingestellt, also diversionell erledigt. "Das wissen Sie noch?", versichert Palmstingl sich. "Ja", gibt der Angeklagte zu. "Mitte Mai war mein letzter Fehler, dass ich gedacht habe, es passt wieder, wenn ich alles klarstellen kann." – "Aus Ihrer Sicht waren sie also schon an einer Fortsetzung der Beziehung interessiert?" – "Ja, es hat sich so angefühlt, als ob wir eine Zukunft haben, aber dann war es ziemlich schnell vorbei."

Privatbeteiligtenvertreterin Michaela Schmotzer berichtet, dass ihre Mandantin aufgrund der traumatisierenden Beziehung mit dem Angeklagten und der beharrlichen Verfolgung durch ihn an einer posttraumatischen Belastungsstörung leide und seit Ende Februar in einer "engmaschigen Behandlung" sei. Die Therapiekosten in Höhe von 2.160 Euro fordert Schmotzer in ihrem Privatbeteiligtenanschluss ebenso wie 500 Euro pauschale Entschädigung für die psychische Alteration.

Der Richter braucht die Zeugin aufgrund des Geständnisses aber eigentlich nicht hören. Und verrät dabei Überraschendes: Denn nicht nur die Ex-Partnerin hatte eine Befragung in Abwesenheit des Angeklagten gefordert – auch W. hatte von sich aus beim Richter deponiert, dass er die Frau nicht sehen wolle. "Sie waren ja auch elf Wochen stationär in einer psychiatrischen Klinik?", hält Palmstingl noch fest. "Ja, es hat mich auch mitgenommen", berichtet der Angeklagte, der von einem Gutachter aber als zurechnungsfähig eingestuft wurde. W. hat auch mit dem von Schmotzer gewünschten Kontaktverbot überhaupt kein Problem: "Ich hab null Ambitionen, je wieder mit ihr in Kontakt zu treten", versichert er.

Verhandlung über Schadenswiedergutmachung

Der Richter bietet ihm schließlich neuerlich eine Diversion an – vorausgesetzt, er leistet eine Schadenswiedergutmachung. Eigentlich möchte W. mit der ganzen Angelegenheit überhaupt abschließen, daher würde er lieber einmal einen fixen Betrag an das Opfer zahlen, sagt er. Nach einigen Verhandlungen ist er schließlich überzeugt, sich 1.500 Euro ausborgen und an die Frau weiterleiten zu können. Das Diversionsangebot nimmt er an, doch da die Staatsanwältin keine Erklärung abgibt, ist die vorläufige Einstellung des Verfahrens noch nicht rechtskräftig. "Ich danke Ihnen sehr!", sagt W. am Ende zum Richter. "Schauen Sie, dass Sie das alles wieder auf die Reihe kriegen", empfiehlt Palmstingl ihm. "Ja, vielen, vielen Dank!", ist der Angeklagte erleichtert. (Michael Möseneder, 21.10.2023)