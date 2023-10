Dieses Bild wurde mit der KI Midjourney erstellt. Der Prompt lautete: "illustration of a friendly looking robot, presenting newspapers, looking at the camera. --ar 3:2". Midjourney/Der Standard

Liebe Mitmenschen,

vor wenigen Tagen war mein Kollege Peter Zellinger in Brüssel, um sich dort über die Digitalisierung Europas allgemein und besonders die Entwicklungen im AI Act zu informieren. Und es sieht nicht gut aus, wie er in seiner Analyse schildert: Die Trilog-Verhandlungen werden als äußerst schwierig bezeichnet, weil die Vorstellungen weit auseinandergehen. So will das Parlament etwa umstrittene Praktiken wie biometrische Massenüberwachung und Emotionserkennung verbieten. Konservative Politiker sowie manche Innenminister im Rat sind da aber anderer Meinung und wollen KI-Systeme flächendeckend zur Überwachung einsetzen.

Komme es in diesem Jahr zu keinem Abschluss mehr, so drohe eine Rückkehr an den Startpunkt, heißt es in Gesprächen vor Ort. Unter anderem stehen 2024 ja auch noch Europawahlen an.

Israel-Fotos und andere Probleme

Und das, obwohl sich immer mehr herauskristallisiert, wie groß die Notwendigkeit für klare Regeln bei KI ist – sofern diese überhaupt greifen und der Teufel nicht eher in den technischen Details steckt. Das zeigt sich besonders dramatisch im aktuellen Krieg im Nahen Osten, wo reale Bilder von KI-Erkennungstools irrtümlich als Fakes identifiziert wurden. Der Konzern Adobe möchte dem entgegenwirken und hat ein Logo zur Kennzeichnung von KI-Content entworfen, aber auch das dürfte aktuell nur ein Tropfen auf den heißen Stein sein.

Doch damit nicht genug, auch die chronischen Probleme rund um KI sorgten diese Woche wieder für Aufsehen. Etwa in puncto Datenschutz. So warnen Forscher, dass Chatbots ihre Nutzer aufgrund der Chat-Inhalte ausspionieren und diese Daten von Cyberkriminellen missbraucht werden könnten. Ein Student in Mexiko nutzte eine Bild-KI, um 20.000 Fake-Nacktbilder seiner Kommilitoninnen zu erstellen. Und bei Amazon fürchten Lagerarbeiter, dass sie von neu angeschafften humanoiden Robotern ersetzt werden.

Den Musikverlagen platzt allmählich der Kragen, sie klagen eine KI-Firma auf widerrechtliche Verwendung ihrer Songtexte. Die Raumfahrtabteilung der US-Streitkräfte pausiert den Einsatz von KI wegen Sicherheitsbedenken. Und einer Studie zufolge könnten Large Language Models (LLMs) genutzt werden, um Biowaffen herzustellen. Immerhin, dieser Punkt fällt nicht unter den AI Act: Denn Verteidigungsagenden sind Ländersache, die Union hat hier keinerlei Durchgriffsrechte.

Papyrus und Papperlapapp

Alles schlimm also? Nein, zum Glück nicht alles. So kann ein KI-Algorithmus auch dazu verwendet werden, Cyberattacken auf Militärroboter abzuwenden – was ein wenig an den Wettlauf in der freien Wirtschaft erinnert: Hacker nutzen KI zur Erstellung von Schadcode, während sich Unternehmen damit vor DDoS-Attacken schützen.

Außerdem wurde diese Woche bekannt, dass mithilfe von Lasern und KI das erste Wort aus den verkohlten Papyri von Herculaneum entziffert wurde. Und, um diesen Newsletter mit einem Schmunzeln zu beenden: Auch das deutsche Satiremedium "Der Postillon" meldet sich mit einer neuen Anwendung zu Wort. "DeppL Translate" ist, wie der Name vermuten lässt, eine legendär schlechte Persiflage auf das ebenfalls aus Deutschland stammende DeepL Translate.

Bleiben Sie menschlich, und bleiben Sie uns gewogen – oder, wie DeppL auf Englisch sagen würde: "Blabbering sea penguins, und blabbering sea oafs against us."



Herzlichst,

Stefan Mey, Ressortleiter Web