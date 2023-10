Jetzt anhören: Österreich hat ein besonderes Verhältnis zu Israel – auch über die Mitschuld am Holocaust hinaus. Ein Rück- und Ausblick von Theodor Herzl über Bruno Kreisky bis Sebastian Kurz

1896 schreibt Theodor Herzl in Wien "Der Judenstaat" – und legt damit einen wichtigen Grundstein in der Gründungsgeschichte des Staates Israel. In den 1970er-Jahren ist es dagegen der jüdische Bundeskanzler Bruno Kreisky (SPÖ), der im Nahostkonflikt die Seite der Palästinenser stärkt. Seitdem hat sich die Außenpolitik Österreichs im Nahostkonflikt noch einmal entscheidend gewandelt – besonders zuletzt unter Ex-Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP).

In dieser Folge von "Inside Austria" schauen wir auf Österreichs Rolle im Nahostkonflikt. Wir sprechen über zwei Österreicher, die die Geschichte Israels ganz besonders geprägt haben. Und über die Frage, ob Österreich jetzt, im Krieg, wieder eine entscheidende Rolle als Vermittler übernehmen könnte. (red, 21.11.2023)