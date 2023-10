Das innerstädtische Möbelhaus holte sich den Fiabci World Prix d'Excellence Award 2023 in der Kategorie Retail

Große Auszeichnung für den "City-Ikea" beim Wiener Westbahnhof, der 2021 seinen Betrieb aufnahm: Das von Querkraft Architekten geplante Möbelhaus holte sich am Mittwoch den renommierten Fiabci World Prix d'Excellence Award 2023 in der Kategorie Retail. Das gab Ikea Österreich in einer Aussendung bekannt.

Internationale Auszeichnung für den City-Ikea. Ikea

Fiabci ist die französische Abkürzung für Fédération Internationale des Administrateurs de Bien-Conselis Immobiliers, zu Deutsch "Internationaler Immobilienverband". Der Fiabci World Prix d'Excellence ist eine internationale Auszeichnung für herausragende Immobilienprojekte, die in allen an ihrer Entstehung beteiligten Immobilienbereichen die beste Qualität aufweisen. Die Auszeichnung wird von einer internationalen Jury verliehen, die sich aus führenden Immobilienfachleuten zusammensetzt und die Gesamtleistung eines Projekts bewertet. (red, 20.10.2023)