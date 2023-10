9.05 KOSTÜMFILM

Mayerling (F/GB 1969, Terence Young) Die Liebesgeschichte zwischen Omar Sharif und Catherine Deneuve endet tragisch. Bis 11.20, ORF 2

19.30 DOKUMENTATION

Flucht vor den Nazis– Wie der Leica-Fabrikant Juden rettete Die zwei Gesichter des Fabrikanten Ernst Leitz II: Er war Mitglied in Hitlers NSDAP und rettete jüdische Freunde und Familien. Bis 20.15, ZDF Info

20.15 DOKUMENTATION

Baumeister der Republik Drei Folgen der Reihe über Persönlichkeiten, die die Geschichte Österreichs prägten: Alois Mock, Susanne Riess-Passer, Maria Schaumayer. Bis 22.45, ORF 3

20.15 KRIMI

Helen Dorn (D 2023, Friedemann Fromm) Amoklauf in der Schule – ein Fall für Kommissarin Dorn. Die Ermittlungen führen in den Hamburger Stadtteil Wilhelmsburg, einen sozialen Brennpunkt. Bis 21.45, ZDF

20.35 DOKUMENTATION

Jamaliun – Vienna Ishtar Ensemble Zu Gast sind Gitarrist Philip Unterreiner und Oudspieler Ahmed Shqaqi. Bis 21.05, Okto

22.00 HERZENSWUNSCH

Bram Stoker’s Dracula (USA 1992, Francis Ford Coppola) Herrlich kostümlastige Adaption des Romans von Bram Stoker mit Gary Oldman als Dracula, Winona Ryder, Keanu Reeves). Bis 23.55, ZDF neo

22.25 DOKUMENTATION

40 Tage Extremerfahrung 40 Tage ohne Zeitwahrnehmung unter der Erde leben: Vor diese Herausforderung stellt der Entdecker und Forscher Christian Clot in einem einmaligen Experiment 14 Freiwillige. Wie passen sich Menschen an diesen "Lockdown" unter extremen Bedingungen an? Bis 23.20, Arte

Streamingtipps

MYSTERY

Bodies Ein und derselbe Tote wird an der exakt selben Stelle in der Longharvest Lane in London gleich viermal gefunden – in den Jahren 1890, 1941, 2023 und 2053. Jeweils vier Ermittler kümmern sich um den Fall. Eine von ihnen ist Iris Maplewood – gespielt von Shira Haas. Sie versucht in der Zukunft den Durchblick auf die Geschehnisse zu bekommen. Netfix

LUSTISCH

Club Las Piranjas Hape Kerkeling als Stimmungskanone Edwin Öttel – das ist Brutalität! 28 Jahre nach dem ersten Club geht es wieder ab in die Urlaubshölle. Mit von der Partie sind Judy Winter sowie Cordula Stratmann. Etwas für Lachwurzen. RTL+

KOCH UND KÜNSTE

Eine Frage der Chemie Elizabeth Zott (Brie Larson) will in den frühen 1950er-Jahren Wissenschafterin werden. Doch die patriarchale Gesellschaft zwingt sie dazu, ihren Traum auf Eis zu legen. Elizabeth nimmt eine Stelle als Moderatorin in einer Fernseh-Kochsendung an und macht es sich zur Aufgabe, viel mehr als nur Kochrezepte zu vermitteln. Acht Folgen. Apple TV+

ANIME

Pluto Als die sieben fortgeschrittensten Roboter der Welt und ihre Verbündeten ermordet werden, muss auch Inspektor Gesicht einsehen, dass er in Gefahr schwebt. Anime nach einer Astro Boy-Geschichte von Osamu Tezuka aus dem Jahr 1964. Netflix

Radio

10.05 LIVE

Treffpunkt Klassik: 30 Jahre Musicbanda Franui Ulla Pilz begrüßt die Osttiroler Musikformation mit den Komponisten Markus Kraler und Andreas Schett. Bis 11.35, Ö1

12.00 INTERVIEW

Im Journal zu Gast ist Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP). Bis 13.00, Ö1

14.00 HÖRSPIEL

Ein klassischer Text auditiv modern Elisabeth Weilenmann inszeniert Sophokles’ Antigone. Bis 15.00, Ö1

17.05 FEATURE

Diagonal zur Person: Ilse Helbich Zum 100. Geburtstag der Schriftstellerin. Bis 19.00, Ö1 (Doris Priesching, 21.10.2023)