Hier kommen die Mediennews von heute:

Interview: APA-Chefredakteurin Scholl: "Redaktionen werden kleiner, PR-Abteilungen größer" - Maria Scholl hofft nicht, dass die Medienkrise zu mehr 1:1-Übernahmen von APA-Meldungen führt. Politische Interventionen fürchtet sie im Superwahljahr 2024 nicht

"Wir sagen, was wir wissen. Wir sagen aber auch, was wir nicht wissen. Das ist enorm wichtig, wie wir jetzt auch im Nahostkonflikt merken": APA-Chefredakteurin Maria Scholl Foto: APA, Schlager

TV-Tagebuch: Gratis-Klimaticket für 18-Jährige? "Eine Frechheit" - "Schwarz-Weiß" als "Farben dieser Zeit": Sophie Wotschke von den Junos und Nico Marchetti von der ÖVP über das Budget 2024

Transparenzblog: Wie wir in unseren Kriegsberichten mit der Informationsflut umgehen - Die Explosion bei einer Klinik in Gaza stellt einmal mehr auch die Medienberichte über Krieg in den Vordergrund. DER STANDARD erklärt, wie wir über die Konflikte in der Ukraine und in Nahost berichten

35 Jahre STANDARD: Wo setzen wir Standards? - Dieses Medium steht für vieles – unter anderem für Innovation. Von Podcasts über Datenanalysen bis zum Ausbau der investigativen Recherche – eine Auswahl unserer Projekte

Hurra, hurra: "Neue Geschichten vom Pumuckl" auf RTL+ - Nach 30 Jahren übernimmt Meister Eders Neffe Florian die Schreinerwerkstatt – mit der KI-Stimme des verstorbenen Hans Clarin als Pumuck

1938 - 2023: Langjähriger ORF-Journalist Herbert Weissenberger im Alter von 85 Jahren gestorben - Moderierte die "ZiB" und "Orientierung" und war Sendungsverantwortlicher für die aktuelle Kulturberichterstattung

TV-Tagebuch: ZDF-Reportage über Lieferengpässe bei Antibiotika: Fehlende Lebensretter - Bremst nun ein Ereignis die Kette, wie die Pandemie oder Störungen bei Lieferanten, besteht oft keine Chance, an genug Medikamente zu kommen

Werbepreise: WebAd-Hauptpreis für Leopold-Museum mit "A Few Degrees More" - Auszeichnung "Best in Show" für Wien Nord Serviceplan und Ja & Armin mit Klimawandel-Sujet – Je drei Awards für Burger King und Wien Tourismus

Switchlist: "Jürgen – Heute wird gelebt", "Unheimliche Begegnung der dritten Art", "Inglourious Basterds": TV-Tipps für Freitag - TV-Hinweise für heute Abend.

Ein entspanntes Wochenende wünscht die Etat-Redaktion.