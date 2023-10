10.20 MAGAZIN

Twist: Total surreal! Die Macht der Träume Junge Medienkünstlerinnen und -künstler treten in der Ausstellung Surreal Futures in Dialog mit den Werken des großen Surrealisten Max Ernst – mittels Video- und Rauminstallationen, Augmented Reality und Holografien. Bis 10.55, Arte

11.05 INTERVIEW

Pressestunde Mit Gerhard Karner, Bundes­minister für Inneres, ÖVP. Die Fragen stellen Doris Vettermann von der Kronen Zeitung und Hans Bürger (ORF). Bis 12.00, ORF 2

12.20 SCI-FI-KOMÖDIE

Zurück in die Zukunft (Back to the Future, USA 1985, Robert Zemeckis) Highschool-Schüler Marty McFly (Michael J. Fox) verschlägt es mit Erfinder Doc Brown (Christopher Lloyd) in die 1950er-Jahre, wo er dafür sorgen muss, dass es zwischen seinen Eltern funkt. Zwischendurch greift er zur E-Gitarre und lässt mit Chuck Berrys Johnny B. Goode die Zukunft aufblitzen. Eine der quintessenziellen Komödien der 80er. Zwei Fortsetzungen gibt es im Anschluss zu sehen. Bis 14.10, ORF 1

20.15 80. GEBURTSTAG

Das Schmuckstück (Potiche, F 2010, François Ozon) Weil der Ehemann (Gérard Depardieu) und dessen Fabrik am Boden liegen, muss die elegante Gemahlin (Catherine Deneuve) in die Bresche springen und die Dinge selbst in die Hand nehmen. Deneuve läuft in François Ozons mit viel Verve inszenierter Gesellschaftskomödie zur Höchstform auf. Eine Doku über die große französische Schauspielerin, die am Sonntag ihren 80. Geburtstag feiert und Stargast der heurigen Viennale ist, gibt es im Anschluss zu sehen. Bis 21.55, Arte (auch auf ORF 2 um 23.05)

Muss in die Rolle des Chefs schlüpfen: Catherine Deneuve in "Das Schmuckstück", Arte, 20.15 Uhr.

22.10 DISKUSSION

Im Zentrum: Nahost auf unseren Straßen - Was hält Österreich aus? Darüber diskutieren bei Claudia Reiterer: Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr (Neos), Karl Mahrer (Landesparteiobmann ÖVP Wien), Bini Guttmann (Exekutivrat Jüdischer Weltkongress), Menschenrechtsanwältin und Autorin Seyran Ateş und Nicolas Stockhammer, Terror- und Extremismusforscher, Donau-Universität Krems. Bis 23.05, ORF 2

23.50 TRAGIKOMÖDIE

Jahrhundertfrauen (20th Century Women, USA 2016, Mike Mills) Die liberale Mittfünfzigerin Dorothea (Annette Bening) zieht ihren 15-jährigen Sohn (Lucas Jade Zumann) in einem alten Haus auf. Unterstützung kommt von einer Mitbewohnerin mit David-Bowie-Haarschnitt (Greta Gerwig). Mike Mills’ im Santa Barbara des Jahres 1979 angesiedelter Ensemblefilm ist von seiner Mutter und seiner Schwester inspiriert. Bis 1.40, ARD

0.50 POLITDRAMA

Die Verlegerin (The Post, USA/GB 2017, Steven Spielberg) Nach dem Tod ihres Mannes wird Katharine "Kay" Graham Chefin der renommierten Washington Post. Als die "Pentagon-Papiere" auf ihrem Schreibtisch landen, muss sie entscheiden, ob diese veröffentlicht werden und damit die Falschinformationen der US-Regierung über den Vietnamkrieg enthüllt werden sollen. Steven Spielbergs vom Glauben an das Gute getragenes Drama über das Verhältnis von Politik und Presse fokussiert ganz auf die von Meryl Streep verkörperte Verlegerin. Bis 2.35, SWR

Radiotipps

9.05 GESPRÄCHIG

Gedanken: Jessica Hausner Die Filmemacherin macht sich Gedanken über die Glücksversprechungen der Gegenwart. Bis 10.00, Ö1

10.05 REISEMAGAZIN

Ambiente: Topkapi-Palast & Hierapolis – Unterwegs in der Türkei Von der Weltstadt Istanbul zum Tor in die Unterwelt. Bis 11.00, Ö1

14.05 PORTRÄT

Menschenbilder Die Künstlerin Deborah Sengl. Bis 14.55, Ö1

17.10 MUSIK

Spielräume Der vielseitige Sänger und Songwriter Brooke Benton. Bis 17.55, Ö1 (Karl Gedlicka, 22.10.2023)