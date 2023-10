Eines Abends sitzt Erika Freeman (li.) in der Talkshow "Willkommen Österreich" und verzaubert Gastgeber Dirk Stermann: Es ist der Beginn einer Freundschaft, aus der eine etwas andere Biografie entstanden ist. Ingo Pertramer

Mittwoch ist Erika-Tag. Dann treffen sich Erika Freeman und Dirk Stermann zum Frühstück im Hotel Imperial, an jenem Tisch, an dem Niki Lauda jahrelang sein Schnittlauchbrot verzehrte. Oder, wenn es Freeman schlechter geht, in ihrer Suite, wo sie mit Ausbruch von Covid Quartier bezogen hat. Bei einem Wien-Besuch und nach einer Herz-Operation wurde die berühmte Psychoanalytikerin vom Virus überrascht – und daraufhin zum Dauergast im Luxushotel an der Wiener Ringstraße.

Das ist "meine Rache an Adolf Hitler", sagt Freeman. "Er war nur einmal im Imperial. Ich wohne hier." Die Nazis hatten ihre Familie auseinandergerissen, der Vater wurde ins Konzentrationslager deportiert, die Mutter blieb in Wien und kam bei einem der letzten Bombenangriffe im Philipphof ums Leben. Die zwölfjährige Erika konnte dank eines Visums in die USA ausreisen, wo sie allerdings weder hinwollte noch vonseiten ihrer Verwandtschaft willkommen war.

Auf der Ausreisegenehmigung nach Palästina, wohin sie eigentlich emigrieren wollte, stand kein Name. Also gab sie diese einem anderen Mädchen und rettete jenem dadurch wahrscheinlich das Leben.

Die Lebensgeschichte der 1927 als Tochter eines jüdischen Arztes und einer Lehrerin in Wien geborenen Erika Freeman ist alles andere als unbekannt, schließlich diente ihre Mutter als Vorbild für die mit Barbra Streisand verfilmte Kurzgeschichte Yentl und galt Freeman selbst lange Zeit als eine der bekanntesten Psychoanalytikerinnen Amerikas – mit äußerst prominenten Kundinnen und Kunden. Marlon Brando, Paul Newman, Marilyn Monroe oder Woody Allen sollen auf ihrer Couch in Manhattan gelegen sein. Sie war im Radio zu hören, bald im Fernsehen dauerpräsent und bezeichnet jemanden wie Hillary Clinton als Freundin.

Schwätzchen mit Clinton

Mit einer Gala in New York, bei der Freeman neben der Präsidentschaftskandidaten Clinton sitzt, beginnt Stermanns diese Woche bei Rowohlt erschienenes Buch. Freeman trägt einen Orden, Clinton fragt, welcher das sei: Das Österreichische Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst, klärt Freeman sie auf und fügt hinzu: "They tried to kill me, now they decorate me."

Eine Pointe also als Anfang, eine, bei der einem das Lachen im Halse stecken bleibt. Von ihnen (und von wirklich guten Witzen) gibt es viele im Buch, auf dessen Cover vollmundig "Roman" steht, das mit einem solchen aber recht wenig zu tun hat. Dirk Stermann, der, wie sein letztes Buch Maksym wieder gezeigt hat, auch ein begnadeter fiktionaler Erzähler ist, geht diesmal einen semidokumentarischen Weg, einen, bei dem man nie weiß, wie viel von Freemans Rat "zu assoziieren" eingeflossen ist. Oder um es in ihren Worten zu sagen: "Manchmal schreibt man über Dinge, die man erlebt hat, und manchmal über welche, die man noch erleben wird!"

Wer die heute 96-Jährige je kennengelernt hat, weiß um Freemans mädchenhafte Ausstrahlung bei gleichzeitiger größter Direktheit und mal mehr, mal weniger subtilem Witz. "Man muss ein bisschen meschugge sein, um nicht verrückt zu werden", ist so ein Freeman-Satz. Oder, wie es im Titel des Bandes heißt: "Mir geht’s gut, wenn nicht heute, dann morgen."

Während ihrer Zeit im Imperial wird Freeman krank. Freunde wie der Regisseur Markus Kupferblum oder die ehemalige Präsidentengattin Margit Fischer kümmern sich um sie, schließlich will sie an ihrem Geburtstag im Rathaus die österreichische Staatsbürgerschaft aus der Hand des Wiener Bürgermeisters entgegennehmen – während sich einige Zimmer entfernt der FPÖ-Wien-Chef Dominik Nepp "wahrscheinlich gerade wieder neue Grauslichkeiten ausdachte".

Verschiedene Zeitebenen

Die Mittwochsgespräche samt Kipferl im Hotel Imperial und das, was dazwischen geschah, macht die eine Ebene des Buches aus. Die andere sind die Lebenserinnerungen Freemans, ihre Wiener Familie, die Brooklyner Verwandten, die Nähe zu Theodor Reik, dem Lieblingsschüler Freuds, der frühe Tod ihres Mannes Paul, eines Malers ("Ich könnte ihn dafür umbringen, dass er so früh gestorben ist"), die vielen Patienten aus dem Künstlerbereich.

"Normale Neurotiker" hätten sie nie interessiert, sagt Freeman, hält sich aber mit Geschichten aus dem Therapie-Nähkästchen zurück. Eine normale Biografie hätte wohl Stermann nicht interessiert, dessen Fabulierlust das Buch durchzieht. Herausgekommen ist so bei allem Tiefgang ein wunderbar leichtes, sehr empfehlenswertes Buch über eine, wie sie selbst sagt, "Enkelin Freuds". (Stephan Hilpold, 21.10.2023)