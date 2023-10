Seit dem Messerattentat vergangenes Jahr ist Salman Rushdie (76) auf einem Auge blind. Er sei "froh, hier zu sein, in einigermaßen vernünftiger Verfassung", sagte er am Freitag auf der Buchmesse in Frankfurt. AFP/KIRILL KUDRYAVTSEV

Im Jahr 1990 erschien in der einflussreichen Zeitschrift Third Text ein Artikel mit dem Titel Understanding the Postmodern World: Why Khomeini Wants Rushdie Dead. Der Autor war Sohail Inayatullah, ein Zukunftsforscher aus Pakistan, der inzwischen in Taipei lehrt. Im akademischen Kontext ist das ein fast draufgängerischer Untertitel: Warum war dem schiitischen Ayatollah Khomeini damals, nach der Veröffentlichung des Romans Die satanischen Verse 1989, daran gelegen, dass jemand dessen Autor Salman Rushdie töten sollte?

Für Inayatullah lag eine Antwort auf seine eigene Frage darin, dass er versuchte, verschiedene "Konstruktionen des Realen" herauszuarbeiten. Dabei tauchen Rushdie und der schiitische Religionsführer überraschenderweise beide auf derselben Seite einer grundlegenden Unterscheidung auf: Sie haben eine Gemeinsamkeit, wo es um die Kritik an der europäischen Moderne geht. Rushdie kritisiert mit den Mitteln eines Autors, mit Parodie, Fantasie, letztlich auch Blasphemie, den Islam, aber eigentlich geht es ihm um ein neues Verhältnis von Zentrum und Peripherie. Khomeini kritisierte mit seinen Mitteln, zuvorderst mit einer Fatwa, einem Todesurteil.

Wenn Salman Rushdie am Sonntag bei der Frankfurter Buchmesse den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels verliehen bekommt, dann ist es unumgänglich, noch einmal zu diesem so unglaublich folgenreichen Jahr 1989 zurückzukehren. Der Friedenspreis hat sich zum Ziel gesetzt, Autorinnen und Autoren zu ehren, deren Werk im Dienst der Völkerverständigung steht.

Fragen zur Völkerverständigung

Um diese Verständigung scheint es aber 2023 schlechter denn je bestellt. Und es lassen sich gerade am Beispiel von Rushdies Werk viele Fragen stellen, ob es Chancen gibt, zu einer Völkerverständigung zurückzukehren – und übrigens auch, ob es jemals eine friedliche gab.

Das Todesurteil und das dadurch erzwungene Leben im Verborgenen, zu dem Rushdie lange Jahre gezwungen war, wurden auch für sein Schreiben zu einer Zäsur. In seinem ersten großen Roman danach, Des Mauren letzter Seufzer (1996), suchte Rushdie geradezu nach einer Urszene für eine übergreifende Verbindung zwischen Völkern, und fand sie im muslimischen Spanien mit seinem großen Symbolbau, der Alhambra – die in seinem Roman wiederum als Parodie auftaucht.

Christen, Juden, Muslime und der Gewürzhandel zwischen Europa und Indien laufen in diesem Buch auf ein 20. Jahrhundert zu, in dem Bombay (noch nicht das hinduisierte Mumbai) die Hauptstadt der Welt ist. Zugleich erwies Rushdie mit Des Mauren letzter Seufzer dem ersten postmodernen – und nach einer ebenfalls plausiblen Zählung: vielleicht dem überhaupt ersten "richtigen" und zugleich schon völlig unorthodoxen – Roman die Ehre: dem Don Quijote von Cervantes.

Global – und entfremdet

Die Postmoderne, von der nicht nur Sohail Inayatullah mit Bezug auf Rushdie schrieb, hatte ebenfalls um 1989/90 ihre trügerische Urszene. Nun war die Welt von den Ideologien befreit, nun konnten, so meinte man, die Erzählungen frei fließen und die Identitäten sich nach Lust und Laune neu zusammensetzen.

Rushdie ist auf den ersten Blick das Paradebeispiel für einen globalen Autor, der diese Freiheiten brillant eingelöst hat. Doch ist dabei nicht zu vergessen, dass seine Englishness ursprünglich im Zeichen einer Verstoßung stand: In Joseph Anton, seinem großen autobiografischen Buch von 2012, hat er nicht nur erzählt, wie er durch die Fatwa-Jahre kam, sondern auch, dass sein Vater ihm den Schulbesuch in England aufgezwungen hatte.

In dieser doppelten Entfremdung entstanden die ersten Ansätze zu den Strategien, mit denen Rushdie in den Satanischen Versen spielte, wo er den Koran auf eine Stufe mit den religiösen Bollywood-Schinken (den "Theologicals") stellte. In einer Welt, in der die großen Ideologien abgedankt haben, wird alles Kultur, wird alles Text. Rushdie hat das lustvoll eingelöst, er zelebriert die Literatur als einzige relevante Instanz, er steht für eine Wahrheit, die sich aus dem Spiel mit ihren Ebenen ergibt.

Anzeichen einer Heldengeschichte

Dass ihn im Vorjahr viele Jahre nach der Fatwa ein junger Mann mit einem Messer angriff, macht ihn aber auch zu einer Verkörperung der Rückschläge, die auf den allzu kurzen Freiheitsmoment 1989 folgten. Er hat dieses Attentat überlebt, seine Biografie hat nun deutliche Anzeichen einer Heldengeschichte – auch in diesem Zusammenhang ist die Aufrichtigkeit von Joseph Anton von Interesse, denn er macht dort kein Geheimnis daraus, dass er persönlich eine durchaus schwierige Figur ist. Mit seinen Büchern zielt er letztlich darauf ab, die Autorenfunktion so zu relativieren, dass sie sich beinahe in die Kultur auflöst.

Ironischerweise wurde Rushdie gerade durch seine Feinde zu einem der größten Stars der aktuellen Weltliteratur. Eine Integrationsfigur ist er, wenn, dann nur in der Vielfalt seiner Facetten: Inder, Muslim, Engländer in New York, Weltbürger, Popstar. Vor allem aber: Erzähler unendlicher Geschichten, die sich nicht auf festgelegten Sinn reduzieren lassen. Dafür wollte Ayatollah Khomeini ihn tot sehen.

Seit dem Messerattentat vergangenes Jahr ist Salman Rushdie (76) auf einem Auge blind. Er sei "froh, hier zu sein, in einigermaßen vernünftiger Verfassung", sagte er am Freitag auf der Buchmesse in Frankfurt. (Bert Rebhandl, 22.10.2023)