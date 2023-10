Salzburg will nach zwei Heimpleiten in Folge wieder zu Hause gewinnen und empfängt den LASK. Lustenau um den ersten Sieg überhaupt gegen Blau-Weiß

Sturm gegen Hartberg, das ist tatsächlich ein Spitzenspiel. APA/ERWIN SCHERIAU

Graz/Hartberg - Als Tabellenführer und damit in ungewohnter Rolle geht Sturm Graz am Samstag (17.00 Uhr) ins Heimspiel mit Hartberg. Das Steirer Derby ist zugleich eines der Topduelle der elften Runde der Fußball-Bundesliga, gastiert mit dem TSV doch das auf Platz vier liegende Überraschungsteam des bisherigen Herbsts. "Es erwartet uns ein absolutes Spitzenspiel gegen die beste Hartberger Mannschaft, seit sie in der Bundesliga sind", prophezeite Sturm-Coach Christian Ilzer.

Die Länderspielpause, in der acht Kicker bei ihren jeweiligen A- und U21-Nationalteams weilten, soll gegen Hartberger kein Hindernis sein. "Es ist eine Auszeichnung für Sturm, wenn viele Spieler bei diversen Nationalteams sind. Fein, dass alle gesund zurückgekommen sind. Wir haben die Länderspielpause intensiv genutzt", sagte Ilzer, dessen Rumpftruppe in einem Test Zweitligist FAC 4:1 besiegte. Auch der Rasen wurde erneuert, dieser sei "top", urteilte der Coach.

Das Heimspiel von Red Bull Salzburg am Samstag gegen den LASK geht unter ungewohnten Vorzeichen über die Bühne. Der Serienmeister liegt derzeit in der Tabelle der Fußball-Bundesliga nur auf Platz zwei und hat zudem seine jüngsten beiden Auftritte vor eigenem Publikum verloren. "Das ist eine Situation, die wir nicht gewohnt sind. Jetzt setzen wir alles daran, dass wir den Spieß umdrehen und zu Hause wieder in gewohnter Manier agieren", versprach Trainer Gerhard Struber.

Fokus auf Spiel, nicht Tabelle

Struber bezeichnete die Oberösterreicher als "dritte Kraft im Land", die "gerade in ihrer Entwicklung galoppieren". Trotzdem spricht die Bilanz klar für die "Bullen", die gegen den LASK seit zwölf Liga-Partien ungeschlagen und seit drei Liga-Spielen ohne Gegentor sind. Das Duell mit den Linzern dient den Salzburgern auch als Probegalopp für das Champions-League-Auswärtsspiel am Dienstag gegen Inter Mailand, wobei Struber in diesem Zusammenhang sagte: "Wir schauen von Spiel zu Spiel. Unser voller Fokus liegt auf dem LASK."

Für Austria Lustenau ist die Lage in der Fußball-Bundesliga äußerst ungemütlich. Mit nur zwei Punkten aus den ersten zehn Runden liegen die Vorarlberger abgeschlagen am Tabellenende, die jüngsten sieben Meisterschaftspartien wurden allesamt verloren, sechs davon ohne ein erzieltes Tor. Nun soll am Samstag auswärts gegen Aufsteiger Blau-Weiß Linz die Trendwende gelingen. (APA, red, 20.10.2023)

Bundesliga-Aufstellungen, 11. Runde - Samstag:

FC Red Bull Salzburg - LASK (Wals-Siezenheim, Red Bull Arena, 17.00 Uhr, SR Harkam). Saisonergebnisse 2022/23: 1:1 (h), 2:0 (a), 0:0 (h), 1:0 (a)

Salzburg: Schlager - Dedic, Baidoo, Solet, Terzic - Gourna-Douath - Bidstrup, Gloukh, Forson - Simic, Konate

Es fehlen: Pavlovic (gesperrt), Fernando (Adduktorenverletzung), Morgalla, Okoh, Omoregie (alle Oberschenkelverletzung), Wallner (Knöchelverletzung), Piatkowski (Wadenverletzung)

Fraglich: Koita (Adduktorenverletzung)

LASK: Lawal - Ziereis, Andrade, Talowjerow - Flecker, Darboe, Ljubic, Bello - Ljubicic, Zulj, Goiginger

Es fehlen: Taoui, Wiesinger, Pintor, Jovicic, Renner (alle verletzt)

* * *

FC Blau-Weiß Linz - SC Austria Lustenau (Linz, Hofmann Personal Stadion, 17.00 Uhr, SR Weinberger). Keine Saisonergebnisse 2022/23

Blau-Weiß: N. Schmid - Pasic, Maranda, Mitrovic - Gölles, Krainz, Koch, Pirkl - Mensah, Ronivaldo, Noß

Es fehlen: Ibrahimi (Mittelfußknochenbruch), Tursch (im Aufbautraining)

Lustenau: Schierl - Gmeiner, Anderson, Moltenis, Berger - Surdanovic, Grabher - J. Schmid, Rhein, Bobzien - Baden Frederiksen

Es fehlen: Maak (Rückenverletzung), Diallo (Muskelverletzung), A. Schmid (erkrankt), Devisate (verletzt)

* * *

SK Sturm Graz - TSV Hartberg (Graz, Merkur Arena, 17.00 Uhr, SR Jäger). Saisonergebnisse 2022/23: 0:0 (h), 2:1 (a)

Sturm: Scherpen - Gazibegovic, Affengruber, Wüthrich, Schnegg - Gorenc-Stankovic - Hierländer, Kiteishvili, Prass - Sarkaria, Wlodarczyk

Es fehlt: Geyrhofer (Knieverletzung)

Hartberg: Sallinger - Heil, Komposch, Bowat, Pfeifer - Diakite - Frieser, Lang, Kainz, Providence - Avdijaj