Hinter "The Witcher: Path of Destiny" steht das gleiche Team, dessen Spiel "The Witcher: Old World" bei einer Crowdfunding-Kampagne 8,5 Millionen Euro eingesammelt hatte

Spielerinnen und Spieler verkörpern in "The Witcher: Path of Destiny" einen von fünf Charakteren aus dem Franchise. Go on Board

Der Anbieter Go on Board, welcher zuvor auch das Spiel "The Witcher: Old World" veröffentlicht hatte, hat eine Crowdfunding-Kampagne für das Brettspiel "The Witcher: Path of Destiny" gestartet. Das neue Spiel wird zusammen mit dem polnischen Publisher CD Project Red entwickelt.

The Witcher: Path of Destiny - Game Trailer

Go On Board

"The Witcher: Path of Destiny" kombiniert die Mechanik eines Brett- und Kartenspiels mit der Geschichte der "The Witcher"-Reihe. Alleine oder gemeinsam mit bis zu vier weiteren Personen verkörpern die Spielerinnen und Spieler bekannte Charaktere aus der "Witcher"-Welt - Geralt, Ciri, Yennefer, Vesemir und Dandelion - und erzählen im Lauf des Spiels Schlüsselereignisse des Franchises nach, während sie damit den Ausgang der Geschichte beeinflussen. Unter anderem kann bestimmt werden, ob die Striege stirbt, vertrieben oder der Fluch aufgehoben wird, auch kann man sich verschiedenen Fraktionen anschließen und versuchen, für Frieden zwischen Elfen und Menschen zu sorgen.

8,5 Millionen Euro

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, sich finanziell an der Crowdfunding-Kampagne zu beteiligen. Darunter fällt freilich auch die Möglichkeit, das Spiel vor der Veröffentlichung im Handel in einer Standard- (55 Dollar) oder Deluxe-Variante (85 Dollar) zu erhalten, wobei letztere alle Inhalte der Standard-Edition und alles, was während der Crowdfunding-Kampagne freigeschaltet wurde sowie "exklusive Goodies der Deluxe-Edition" enthält.

"The Witcher: Old World" war den beiden Unternehmen zufolge "in Rekordzeit" finanziert worden: Insgesamt wurden 8,5 Millionen Euro eingesammelt. Im Anschluss an die Kampagne wurde das Spiel weltweit in 17 Sprachversionen im Handel veröffentlicht, wobei 150.000 Exemplare des Basisspiels und fast doppelt so viele mit den Erweiterungen des Spiels verkauft wurden. (mey, 21.10.2023)