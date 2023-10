Polizisten vor dem französischen Schloss Versailles am Dienstag. REUTERS/CLOTAIRE ACHI

Paris – Erneut hat es in Frankreich am Freitag Bombendrohungen gegen zwölf Regionalflughäfen sowie das Schloss Versailles gegeben. Die Touristenattraktion bei Paris musste damit bereits zum fünften Mal in den vergangenen Tagen für Besucher schließen. Wie das Schloss mitteilte, werde man nach den nötigen Sicherheitsüberprüfungen wieder öffnen.

Wie die Zeitung "Le Parisien" unter Verweis auf die Zivilluftfahrtbehörde berichtete, stimmten die Drohungen gegen die Flughäfen mit denen in den vergangenen Tagen überein. Nur die Flughäfen in Bordeaux, Béziers sowie der Euro-Airport Basel-Mulhouse-Freiburg im deutsch-französisch-schweizerischen Dreiländereck wurden diesmal angesichts der Drohungen geräumt. (APA, 20.10.2023)