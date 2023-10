Endlich wieder einsatzbereit für Hütteldorf: Guido Burgstaller. APA/GEORG HOCHMUTH

Angeführt von Rückkehrer Guido Burgstaller will Rapid in der Fußball-Bundesliga in der Erfolgsspur bleiben. Die Hütteldorfer empfangen am Sonntag (17.00 Uhr/Sky) in der 11. Runde mit Austria Klagenfurt einen Tabellennachbarn, die Kärntner sind derzeit Fünfter und liegen damit eine Position vor Grün-Weiß. "Ich hoffe, dass wir eine Serie starten können. Das wäre schön, und wir werden alles dafür geben", sagte Rapid-Kapitän Burgstaller, der sein Comeback in der Liga feiern wird.

Sieben Pflichtspiele verpasste der 34-jährige Kärntner seit Ende August nach muskulären Problemen bei den Adduktoren neben dem Schambein, nun ist die Lebensversicherung im Rapid-Sturm wieder einsatzbereit. Wenige Tage nachdem Burgstaller in Aserbaidschan ein ÖFB-Comeback der besonderen Sorte gefeiert hatte. "Es war eine kuriose Woche, es ist einiges passiert", erzählte der Torjäger. Ins Nationalteam wurde er spontan einberufen, sein Einsatz beim 1:0-Sieg dauerte aufgrund einer Gelb-Roten Karte in der Nachspielzeit nur zwölf Minuten und 20 Sekunden.

Die Wiener Austria will den Schwung in der Fußball-Bundesliga mitnehmen und nach der Länderspielpause den Blick wieder nach oben richten. Das hart erkämpfte 0:0 in doppelter Unterzahl im Derby gegen Rapid sowie der jüngste 4:0-Heimsieg gegen Aufsteiger Blau-Weiß Linz geben in Wien-Favoriten wieder Grund zur Zuversicht. In der elften Runde sind bei der schwächelnden WSG Tirol am Sonntag (14.30 Uhr) drei Punkte mit Blick auf die gewünschte Meistergruppen-Teilnahme fast Pflicht.

Meistergruppe immer noch im Visier

Mit neun Punkten in zehn Spielen ist die Austria bisher weit unter ihren Erwartungen geblieben, Tabellenplatz neun genügt nicht dem Anspruch in Violett. Auf den "Strich" fehlen derzeit fünf Zähler, so viele hat der Vorletzte WSG Tirol insgesamt auf dem Konto. Während es für die Tiroler von Trainer Thomas Silberberger um den Befreiungsschlag im Tabellenkeller geht, will sich die Truppe von Coach Michael Wimmer wieder im Mittelfeld etablieren.

In Altach kommt zum Duell der Tabellennachbarn. Der siebentplatzierte WAC (13 Punkte) gastiert beim achtplatzierten SCR (12), beide Teams wollen nach Niederlagen vor der Länderspielpause ihre Formkurve wieder nach oben biegen. "Wir wollen den Gegner fordern, wollen punkten. Es war bisher für jeden Gegner schwer, hier zu bestehen", erklärte Altach-Coach Joachim Standfest. (APA, red, 20.10.2023)

Bundesliga-Aufstellungen, 11. Runde - Sonntag

WSG Tirol - Austria Wien (Innsbruck, Tivoli Neu, 14.30, SR Ebner). Saisonergebnisse 2022/23: 1:2 (a), 0:0 (h)

WSG: Stejskal - Ranacher, Bacher, D. Gugganig, Schulz - Sulzbacher, Üstündag, Taferner, Ertlthaler - Prelec, Diarra

Es fehlen: Müller (Achillessehne), Kronberger, Blume (beide im Aufbautraining)

Austria: Früchtl - Handl, Martins, Meisl - Ranftl, Holland, Braunöder, Guenouche - Fitz - Gruber, Huskovic

Fraglich: Fischer (Fuß)

Es fehlen: Galvao, Plavotic (beide Sprunggelenk), Raguz, El Sheiwi, Wustinger (alle im Aufbautraining)

* * *

SCR Altach - Wolfsberger AC (Altach, Cashpoint Arena, 14.30 Uhr, SR Talic). Saisonergebnisse 2022/23: 2:2 (h), 3:2 (a), 0:2 h), 0:0 (a)

Altach: Stojanovic - Fe. Strauss, L. Gugganig, Koller - Ingolitsch, Jäger, Fadinger, Bähre, Lukacevic - Gebauer, Jurcec

Es fehlen: Gustavo Santos (Meniskus-OP), Bukta (nach Knieverletzung), Reiner (muskuläre Probleme)

WAC: Bonmann - Baumgartner, Piesinger, Scherzer - Veratschnig, Leitgeb, Altunashvili, Ibertsberger - Rieder - Bamba, Boakye

Es fehlt: Röcher (Hüfte)

* * *

SK Rapid - SK Austria Klagenfurt (Wien, Allianz Stadion, 17.00 Uhr, SR Gishamer). Saisonergebnisse 2022/23: 1:0 (a), 0:1 (h), 3:1 (h), 1:2 (a)

Rapid: Hedl - Schick, Querfeld, Hofmann, Auer - Sattlberger, Kerschbaum - Kühn, Seidl, Grüll - Burgstaller

Fraglich: Mayulu (krank)

Austria Klagenfurt: Menzel - Gkezos, Mahrer, Wimmer - Bonnah, Irving, Benatelli, Gemicibasi, Schumacher - Karweina, Arweiler

Es fehlen: Binder (Aufbautraining nach Adduktorenabriss), Soto (Reha nach Bandscheiben-OP), May (Kniereizung)