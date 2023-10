Für einen Meistertitel, der nicht nach Salzburg geht, muss viel zusammenkommen. Sogar Sturms derzeitiger, in der Meistergruppe kaum zu haltender Punkteschnitt hätte in der Vorsaison nicht für den Titel gereicht. Aber Ilzer kann mit seiner brutalen Intensität ein Kollektiv erzeugen, das mehr ist als die Summe seiner Einzelteile. Sein Team hat schon vergangene Saison ein echtes Titelrennen erzwungen. Und das wird es auch heuer wieder tun. Erntezeit ist dann im Mai. (Martin Schauhuber, 21.10.2023)

Bei Sturm ist das zwangsläufig ein bisschen anders. Statt im ballesterischen Schlaraffenland zu gaberln, stehen sich die von der Stadt Graz infrastrukturell zurückgelassenen Akademiemannschaften gegenseitig auf den Füßen. Neuzugänge waren in der Ära Andreas Schicker stets gut gewählt, brauchen aber trotzdem Zeit. Insofern darf es nicht beunruhigen, dass einige der Sturm-Siege in der bisherigen Saison eher unsouverän waren. Das Problem ist das Angriffsdrittel, wo wegen der Verletzung von Emegha-Ersatz Seedy Jatta lange das Element Geschwindigkeit fehlte. Der Norweger wird derzeit mit Kurzeinsätzen an die Mannschaft herangeführt.

Aber sicher nicht

Wenn Sie in 35 Jahren bei der Millionenshow mitmachen und die 15. und letzte Frage lautet, welcher Klub die Bundesliga-Tabelle in der Saison 2023/24 nach zehn Spieltagen angeführt hat, dann antworten Sie bitte: "Sturm Graz!" Das ist aber schon der einzige Augenblick, in dem diese Information jemals relevant sein wird.

Die Tabelle ist, verzeihen Sie diese Phrase, eine Momentaufnahme, die Meisterschaft dagegen ein Marathon. Und auf lange Sicht hat noch immer Salzburg die besten Chancen auf den Titel.

Der eine mickrige Punkt Rückstand ist kein Beinbruch. Mit 23 Punkten sind die Bullen voll im Plansoll. Man darf nicht vergessen: Erst einen Tag vor dem Ligaauftakt musste der Klub Trainer Matthias Jaissle völlig überraschend nach Saudi-Arabien ziehen lassen. Gerhard Struber übernahm das Team ohne Sommervorbereitung. Trotzdem läuft das Werkl schon beachtlich. Obwohl an manchen Spieltagen gefühlt die halbe Mannschaft verletzt ausfiel, gegen Klagenfurt zuletzt etwa Maurits Kjaergaard und Sekou Koita.

Salzburg hat nach wie vor den besten und tiefsten Kader. Und je mehr er eingespielt ist und je mehr Verletzte zurückkommen, desto mehr wird er auch diese Qualität ausspielen können. Vor allem in der Meistergruppe ab Frühjahr, wenn es drauf ankommt. Das wird sich auch in engen Partien lohnen. Karim Konate, Koita, Roko Simic, Petar Rakov. Und wenn es der fünfte Joker ist: Irgendwer wird schon den Ball in der 87. Minute über die Linie drücken. Salzburg wird diese dreckigen Siege und damit Punkte leichter einfahren als Sturm Graz.

Die Steirer könnten das Meisterschaftsrennen wieder so spannend machen wie in der Vorsaison. Ganz Fußball-Österreich lechzt danach. Aber so sehr dem heimischen Kick Abwechslung guttun würde: Am Ende werden die Bullen wieder obenauf sein und den elften Meisterteller in Folge bejubeln. (Andreas Gstaltmeyr, 21.10.2023)