Der lustigste und luftigste Aygo ist neben dem Fiat 500 C der letzte echte Kleinwagen mit direktem Blick ins Weltall. Foto: Stockinger

Das Dahinschwinden etlicher automobiler Gattungen ist ein nüchternes Faktum, man kann das bedauern oder auch nicht, dass der SUV in seinen immer zahlreicheren Variationen Limousinen, Kombis, Minivans sowieso, aber auch Coupés und Cabrios das Leben schwermacht.

Bei den Kleinwagen kommt hinzu, dass es sich für Hersteller kaum noch rechnet, die immer teurer werdenden Emissionsauflagen in diesem preissensiblen Segment zu stemmen – und ein Auto dieser Kategorie für 30.000 Euro oder mehr in den Markt zu schieben geht an der Zielgruppe vorbei, es sei denn, es steht Mini drauf.

Der große Durchblick: Dach auf, Licht und Luft und Sonne rein. Foto: Stockinger

Bei dem hier steht Toyota drauf, der weltgrößte Automobilhersteller hatte seiner p. t. Klientel zugesichert, weiter in der Liga präsent zu bleiben, und dies hier ist das Resultat.

Dabei war die Sache längst keine g'mahte Wiesn, denn nach dem Ausscheiden der Kooperationspartner Peugeot und Citroën aufgrund der Stellantis-Gründung (2021) mussten die Japaner das Projekt ganz neu durchkalkulieren. Peugeot 108 und Citroën C1 sind Geschichte, der Aygo lebt, als Aygo X.

Tüfteln an der Plattform

Toyota hat dazu kurzerhand das Werk im mittelböhmischen Kolin zur Gänze übernommen und so lange an der Plattform des Yaris herumgetüftelt, bis davon der 24 cm kürzere Aygo abgeleitet war, und ja, mit drei Meter siebzig verdient der noch voll und ganz das Prädikat Kleinwagen. Zum Vergleich: Der 500 von Fiat ist 3,57 m lang, also noch ein Stück kompakter, und der Vorgänger-Aygo unterbot auch diesen, denn er war 3,46 m kurz.

So präsentiert sich das Textilverdeck im geöffneten Zustand. Foto: Stockinger

Großer Sommer, kleines "Cabrio": Wir hatten Toyotas aktuell Kleinsten und Günstigsten in der Version Aygo X Air 1,0 VVT-i S-CVT Explore ausgefasst, Kostenpunkt 24.290 Euro – der günstigste Aygo käme übrigens auf 16.690 Euro. S-CVT steht für CVT-Automatik, Toyota liebt diese Getriebe-Art, die Version für schaltfaule Menschen oder solche, die das schlicht als Komfortmerkmal schätzen. Die Alternative wäre ein manuelles 5-Gang-Getriebe. Ja, und das Air steht eben für die offendachigste Version, die uns testhalber in der Frischluftsaison zugelaufen ist.

Der Fahrzeugklasse entsprechend ist der Innenraum schlicht gehalten. Es gibt viel Hartplastik, Toyota bemüht sich aber auch um ein bisschen Pepp und jugendliche Frische.

Immerhin fiel der Zeitraum nicht ausschließlich in die brütende Hitze, bei der das Textilverdeck besser geschlossen blieb, und vom Konzept her ist das sehr mit Fiat und dem 500 C verwandt. Ein vollwertiges Cabriolet ist das nicht, Tür- und Fensterrahmen bleiben ja an Ort und Stelle, aber immerhin tut sich oben der Himmel auf, sobald man den zugehörigen automatischen Mechanismus betätigt, was auch während der Fahrt geht.

Im geschlossenen Zustand, dann also doch im 30-Grad-Bereich, freut man sich über die tatkräftige Klimatisierung, und was das praktische Talent angeht: Der Kofferraum ist überraschend großzügig ausgelegt, 231 (bis Kofferraumdeckel) bzw. 269 Liter (bis zum Dach) Volumen sind eine Ansage, das Zeugs ist dazu aber über eine relativ hohe Ladekante zu hieven. Nur hinten sitzen, in der zweiten Sitzreihe, das möchte man keinem Erwachsenen auf längeren Strecken zumuten.

Hinten gibt es keine Fensterheber, sondern Scheiben zu Ausstellen. Foto: Stockinger

Beim Motor setzt Toyota auf den bewährten Ein-Liter-Dreizylinder, die 72 PS machen aus dem 1.040-Kilo-Spuckerl keine Rennsemmel, muss auch nicht sein, flott und wendig und ideal für die Stadt ist der Aygo X Air trotzdem. Der Normverbrauch liegt bei fünf Litern auf 100 Kilometern gradaus, unser Testschnitt pendelte sich bei 5,6 Litern ein. (Andreas Stockinger, 25.10.2023)