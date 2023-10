Im Beethoven-Fach erweist sich Sokhiev als wohltuender Mann der Mitte. EPA/ROBERT GHEMENT

Herbstzeit ist Hustenzeit in den Konzertsälen: Schweigt das Symphonieorchester zwischen den Sätzen, geben die lädierten Kehlen und Bronchien im Publikum Laut – und das mit einer Inbrunst, als hätte es die Corona-Pandemie nicht gegeben. Ob dem auch in Fernost so ist? Die Wiener Philharmoniker werden es demnächst wissen, denn sie beehren ab Allerheiligen gemeinsam mit Dirigent Tugan Sokhiev und dem Tasten-Star Lang Lang Taiwan, Südkorea und Japan. An diesem Wochenende wird dem zugehörigen Tourneeprogramm im Musikverein coram publico mit Werken von Saint-Saëns und Prokofjew der letzte Schliff verliehen; zwei symphonische Schwergewichte aus dem Aufgebot waren bereits am Donnerstagabend zu hören.

Im Beethoven-Fach erweist sich Sokhiev nicht als greller Ausdrucksdrastiker oder blasser Klassizist, sondern als wohltuender Mann der Mitte. Der Russe mit der gedrosselten Signalgebung stattet die Vierte Symphonie im rechten Moment mit der nötigen Dosis Wumms aus, lässt die Philharmoniker in erster Linie aber mit ihrem gerundeten Timbre glänzen und einer noblen, geschmeidigen Phrasierung. Dazu gesellt sich ein gewinnender Schuss Jugendfrische – nicht nur im vergnügten Kopfsatz, sondern auch in einem Finale, das mit der federnden Eleganz eines Zuchthengsts besticht.

Spannung verpufft

Und Brahms’ Erste? Zugegeben, das symphonische Temperamentsbündel des Deutschen lässt hier streckenweise einige Kanten vermissen, leidet punktuell auch an einem gewissen Energieverlust. Wo Sokhiev die Lautstärke drosselt, da verpufft mitunter auch die Spannung – eine Koppelung, die sich vermeiden ließe. Dafür statten die Philharmoniker auch diese Konzerthälfte mit verschwenderischem Schönklang aus, und im Finale gesellt sich ein unverhoffter Spannungsanstieg dazu – womit die Symphonie in einem Klangbild von behaglicher Vehemenz gipfelt. Bon voyage! (Christoph Irrgeher, 20.10.2023)