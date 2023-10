Herbe Niederlagen für die konservative britische Regierungspartei bei Nachwahlen in zwei bisher fest in Tory-Hand befindlichen Wahlkreisen. Ein Bericht aus London

Während sich Rishi Sunak im Nahen Osten als Vermittler versucht, bröckelt in der Heimat die Machtbasis des britischen Premierministers. Bei Nachwahlen zum Unterhaus büßten die regierenden Konservativen zwei bisher als sicher geltende Mandate in der Mitte Englands ein. Nutznießer war in beiden Fällen die oppositionelle Labour Party. Deren Vorsitzender Keir Starmer sprach am Freitag von "bahnbrechenden Ergebnissen": Seine grundlegend veränderte Partei genieße das Vertrauen der Briten, "der Regierung haben die Menschen den Rücken zugekehrt".

Aktuell ein seltenes Bild: ein Tory-Wähler bei der Stimmabgabe. IMAGO/Justin Ng / Avalon

Den ländlich geprägten Wahlkreis Bedfordshire-Mitte hatte seit 1931 stets ein Tory im Unterhaus vertreten. Dort schlug Labour nicht nur einen populären konservativen Kommunalpolitiker aus dem Rennen. Anders als bei früheren Nachwahlen musste sich die Arbeiterpartei auch einer entschlossenen Offensive der Liberaldemokraten erwehren, die in ländlichen Wahlkreisen Englands häufig die Anti-Tory-Stimmung hinter sich bringen. In Tamworth (Grafschaft Stafford) kehrte die örtliche Kandidatin den Vorsprung der Konservativen von mehr als 20.000 Stimmen bei der Unterhauswahl 2019 in eine eigene Mehrheit von 1.300 Stimmen um.

Beide Resultate sollten die Regierungspartei "zutiefst beunruhigen", teilte der für seine präzisen Analysen bekannte Politologe John Curtice von der Glasgower Strathclyde-Universität mit. Unverkennbar gebe es klare Parallelen zum Ende der Tory-Herrschaft Mitte der 1990er-Jahre. Bei der Unterhauswahl von 1997 fegten die Wähler die Regierungspartei aus dem Amt und machten Labour unter Tony Blair zum Erdrutschsieger.

Forderung von Neuwahlen

Stellvertretend für ihre Partei forderte die neue Tamworther Abgeordnete sofortige Neuwahlen: "Machen Sie, was sich gehört", sagte Sarah Edwards an Sunaks Adresse gewandt – auf der Insel darf der Premierminister den Wahltermin bestimmen. Weil der jüngste Urnengang im Dezember 2019 vollzogen wurde, wäre der spätestmögliche Termin im Jänner 2025. In Sunaks Umkreis gilt Oktober 2024 als wahrscheinlichste Variante.

In Abwesenheit seines Chefs versuchte sich Tory-Generalsekretär Greg Hands in Schadensbegrenzung: Bei Nachwahlen sei die Beteiligung stets viel niedriger als bei der allgemeinen Wahl; besonders traditionelle Tory-Wähler hätten diesmal den Weg ins Wahllokal gescheut. Bei seinen häufigen Besuchen vor Ort habe er außerdem, so das Kabinettsmitglied, "keinerlei Enthusiasmus für Sir Keir Starmer" entdecken können.

Die seit mehr als 13 Jahren regierenden Konservativen sehen sich einer offenbar stetig zunehmenden Entschlossenheit der Wählerschaft ausgesetzt, den Wechsel herbeizuführen. Den Umfragen zufolge herrscht dabei, anders etwa als 1996/7 im Fall von Blair, keine Begeisterung über Labour-Chef Starmer – insofern mag Hands' Beobachtung stimmen. Aber dem Oppositionsführer scheint es gelungen zu sein, seine noch vor wenigen Jahren weit nach links gerückte Partei in den Augen von Wechselwählern wieder regierungsfähig zu machen.

Knast wegen Überfüllung geschlossen

Gleichzeitig kommt von der Regierung eine Hiobsbotschaft nach der anderen. Diese Woche musste der Justizminister einräumen: Kurze Gefängnisstrafen werden entweder gar nicht mehr verbüßt oder zusätzlich verkürzt, weil in den Knästen keine Zellen frei sind. Immer mehr Schulen müssen Klassenzimmer räumen, weil ihre Gebäude mit Billigbeton gebaut wurden. Die Wartelisten im Gesundheitssystem NHS verharren auf Rekordniveau, die Teuerungsrate liegt hartnäckig höher als in den benachbarten Volkswirtschaften.

Zu Sunaks Entlastung lässt sich höchstens anführen, dass beide Nachwahlen durch Altlasten aus der Ära seines diskreditierten Vorgängers Boris Johnson nötig geworden waren. In Tamworth musste wegen sexueller Übergriffe gegen junge Männer ein Johnson-Vertrauter das Mandat räumen, in Bedfordshire war es die zu trauriger Berühmtheit gelangte Nadine Dorries. Die jahrelang lediglich wegen peinlicher Johnson-Anbetung aufgefallene Politikerin hatte der Premier ausgerechnet zur Kulturministerin gemacht und ihr einen Sitz im Oberhaus versprochen. Weil die zuständige Berufungskommission dies verweigerte, stoppte die Abgeordnete monatelang die Arbeit, ehe sie das Mandat unter wüsten Beschimpfungen gegen Sunak doch noch niederlegte.

Freilich legte das Benehmen des konservativen Kandidaten von Tamworth den Verdacht nahe, dass die Regierungspartei noch immer nicht zu Grundformen politischen Anstands zurückgefunden hat. Statt der Rede der Labour-Siegerin zuzuhören, wie es in britischen Wahlnächten eiserner Brauch ist, verließ Andrew Cooper unmittelbar nach Bekanntgabe seiner Niederlage das Podium. (Sebastian Borger aus London, 20.10.2023)