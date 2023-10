Armut, Inflation und Korruption haben die Argentinier zermürbt. Am Sonntag wird gewählt. Der schrille Ökonom Milei will Staat und Sozialprogramme weitgehend abschaffen

Anarchokapitalist Javier Milei will Sozialhilfen abschaffen und ist Fan von Trump und Bolsonaro. Trotz radikaler Ideen hat er gute Chancen auf den Wahlsieg. EPA/Juan Ignacio Roncoroni

Vor nicht einmal einem Jahr war die Euphorie groß in Argentinien: Hunderttausende feierten im Dezember 2022 den WM-Titel auf den Straßen. Doch längst hat die Realität den Fußballrausch wieder eingeholt, und die Stimmung vor den Wahlen kommenden Sonntag könnte gedrückter nicht sein.

Lange Schlangen vor den staatlichen Sozialhilfestellen zeugen vom Ausmaß der Wirtschaftskrise im Land. Dort holen sich Alleinerziehende, Rentner, Arbeitslose und informell Beschäftigte ihre Stütze ab, die von Wirtschaftsminister Sergio Massa gerade erst auf umgerechnet 120 US-Dollar monatlich erhöht wurde.

Dreikampf

Massa von den regierenden linken Peronisten ist einer der drei Präsidentschaftskandidaten mit Chancen auf den Einzug in die Stichwahl. Der 51-Jährige war der Konsenskandidat einer in Flügelkämpfen aufgeriebenen Regierungspartei. Er verspricht eine Regierung der nationalen Einheit, um den Staat zu reformieren, will in Bildung investieren und Korruption und Monopole bekämpfen, um die hohen Preise für Lebensmittel und Medikamente einzudämmen.

Seine Gegenspielerin ist die erzkonservative 67-jährige Politikwissenschafterin Patricia Bullrich, die von Teilen der Unternehmerelite unterstützt wird und mit wirtschaftsliberalen und gesellschaftlich konservativen Rezepten die Krise in den Griff bekommen will. Doch der überraschende Favorit ist ein Außenseiter namens Javier Milei.

Milei will Zentralbank abschaffen

Der 52-jährige kinderlose und unverheiratete Ökonom ist ein schriller Anarchokapitalist, der die Zentralbank, die Sozialhilfen und die meisten Ministerien abschaffen und Argentinien einer Schocktherapie unterziehen will. Der Sohn eines Busfahrers, der in seiner Jugend mit einer Karriere als Rockstar liebäugelte, dann Ökonomie studierte und später als durchgeknallter Quotenhit durch Talkshows tingelte, will Waffen- und Organhandel freigeben. Sein Symbol ist die Motorsäge, sein in sozialen Netzwerken beliebter Diskurs übertrifft an Radikalität den anderer Populisten wie Donald Trump oder Jair Bolsonaro.

Argentinien ist ein reiches Land mit fruchtbaren Böden und großen Rohstoffreserven. Dank eines guten Bildungssystems und einer europäisch geprägten Mittelschicht war es einst die siebtgrößte Volkswirtschaft. Doch Argentinien ist auch ein zutiefst korrupter Staat, der über die Verhältnisse lebt und dessen politische Elite klientelistischem Populismus frönt, dem wiederum die Wirtschaft misstraut.

Flucht vor der Krise

Eine galoppierende Inflation führt wöchentlich zu Preiserhöhungen in den Supermärkten und frisst das Geld auf. Die Armut hat ein Rekordniveau von 40 Prozent erreicht. Das Loch in der Staatskasse wird immer größer, ebenso der Schuldenberg. Verantwortung dafür tragen die vergangenen drei Präsidenten, der Liberale Mauricio Macri sowie die Linksperonistin Cristina Fernández de Kirchner und ihr Nachfolger Alberto Fernández, der nicht zur Wiederwahl antritt.

78 Personen, vor allem aus der gebildeten Mittelschicht, verlassen täglich das Land. Gerade die Jugend flieht ins Ausland – oder ins Lager von Milei. Er sammelt die Stimmen aller Protestwähler. Umfragen zufolge ist er bei den männlichen Jungwählern unter 29 mit 40 Prozent der mit Abstand beliebteste Kandidat.

In Umfragen auf Platz eins

"Milei, die einzige Lösung" wirbt seine Partei "Die Freiheit schreitet voran" auf Wahlplakaten. Er verspricht, mit einem radikal neoliberal-kapitalistischen Ansatz Argentinien in 35 Jahren zu einer Weltmacht zu machen. Er will die Wirtschaft dollarisieren; seine Vizepräsidenten-Kandidatin verherrlicht die Militärdiktatur, und die liberale Zeitschrift Economist kommt zum Schluss, dass es sich bei ihm um einen Antidemokraten handelt, der das Land destabilisieren könnte.

In Umfragen liegt Milei bei rund 30 Prozent – etwas mehr als Bullrich und Massa. Für einen Durchmarsch in der ersten Runde ist das zu wenig. Was dann in einer Stichwahl passiert, ist offen. Bullrich und Massa sind zwar im demokratischen Lager verankert, vertreten aber ideologisch konträre Positionen, abgesehen von ihren persönlichen Animositäten. Eine demokratische Front wie die, die zuletzt in Brasilien den Rechtspopulisten Bolsonaro stoppte, ist daher weniger wahrscheinlich. Zuletzt liebäugelten einige Mitstreiter Bullrichs mit Milei, weil sie in dessen staatsfeindlichen Ideen Geschäftschancen wittern. (Sandra Weiss, 22.10.2023)