Der Modehandel verbucht nach wie vor niedrigere Umsätze als im Vorkrisenjahr 2019. Vor allem kleinere Betriebe, die für Vielfalt im Handel sorgen, kämpfen ums Überleben. IMAGO/ITAR-TASS

Wie viel ist Arbeit in Österreichs Handel wert, die mehrheitlich von Frauen gestemmt wird? Welche Gehälter können sich Unternehmen in Zeiten der Konjunkturkrise leisten, in denen Kosten davongaloppieren, Kaufkraft schwindet und Betriebe stete reale Umsatzverluste verbuchen?

Die Interessen des Einzelhandels im Rahmen der Kollektivverträge auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen, zwang die Sozialpartner seit jeher zu einem Spagat. Kaum eine Branche ist heterogener und vielschichtiger.

Heuer droht die Gehaltsrunde mehr denn je zur Zerreißprobe zu werden. Zu tief gehen die Gräben innerhalb einzelner Sparten auf.

Tiefe Kluft

Kapitalstarken Konzernen mit satten Gewinnen, die auch bei den Corona-Förderungen kräftig zulangten, steht eine Fülle an kleineren Betrieben gegenüber, die aus dem letzten Loch pfeifen, nachdem ihnen die Pandemie und hohe Inflation alle Kräfte geraubt haben.

Diskonter und weniger beratungsintensive Geschäfte bedienen Kunden mit einem Minimum an Angestellten. Je größer ihr Onlineanteil, desto weniger helfende Hände braucht es. Für das Gros der mittelständischen Händler ist das Personal jedoch einer der größten Kostenblöcke. Heuer stiegen die Einkommen um im Schnitt mehr als sieben Prozent. Weitere Erhöhungen in diesen Dimensionen treffen viele Unternehmen tief ins Mark.

Weit klafft die Schere auch innerhalb verschiedener Gehaltsstufen auseinander. Während in oberen Etagen vielerorts bestens verdient wird, schaffen es Beschäftigte, die täglich in den Geschäften stehen, oft kaum, mit dem Job ihren Lebensunterhalt zu bestreiten.

Vollzeitstellen sind immer noch Mangelware. Arbeitgeber betonen gern, dass es allen freistünde, Stunden aufzustocken. Dennoch leben sie vor allem von flexiblen Diensten, die sich leichter auf viele Köpfe verteilen lassen.

Rituelle Drohgebärden

Job der Sozialpartner ist es, die Quadratur des Kreises zu bewältigen. Kommende Woche steigen sie in den Ring. Gefeilscht wird um die Gehälter von 430.000 Angestellten. Gut zwei Drittel unter ihnen sind Frauen. Fast 60 Prozent unter ihnen arbeiten Teilzeit. Für fast jeden dritten Job sorgt der Lebensmittelhandel.

Den Auftakt für den rituellen Reigen, der traditionell von offensiven Drohgebärden auf beiden Seiten begleitet wird, bildet ein Forderungspaket, das die Gewerkschaft kurz zuvor auf den Tisch legt. Ausgespart werden dabei allein konkrete Prozentsätze, um die man die Einkommen erhöht wissen will.

Dauerhaft und über der rollierenden Inflationsrate von 9,2 Prozent müsse die Steigerung ausfallen, stellt Helga Fichtinger, Chefverhandlerin der Gewerkschaft GPA, klar.

Zusätzlich wollen die Arbeitnehmer mehr Freizeit. Konkret soll die Arbeitszeit ab fünf Dienstjahren um drei Tage verkürzt werden. Ab sieben Jahren soll es zwei Tage, ab zehn einen weiteren Tag Erholung mehr geben.

Es ist eine Verhandlungsmasse, die aus der Sicht der Arbeitgeber fernab jeder wirtschaftlichen Realität liegt, sagt Chefverhandler Rainer Trefelik. Mit mehr Geld und weniger Arbeit aus einer Krise zu kommen sei illusorisch. Er höre von Lehrlingen, die ihre Lehre gerne in Teilzeit absolvieren würden. Nicht um Kinder zu betreuen, sondern weil es ihrer Lebenseinstellung entspreche. "Ob in Gesundheitsberufen, bei der Polizei oder im Handel: Leute, das geht sich nicht aus!"

Wettlauf um Arbeitskräfte

Legitim ist der Wunsch nach mehr Work-Life-Balance auf jeden Fall. Dafür spricht, dass diese die Jobs im Handel, der in hartem Wettlauf mit anderen Branchen um Arbeitskräfte steht, attraktiver macht. Fällt die gleiche Arbeit aber auf weniger Angestellte zurück, zerplatzt der Traum von geringerem Stress.

Die Idee, die sechste Urlaubswoche rascher einzuführen, sei nicht überraschend, sagt Helmut Hofer, Arbeitsmarktexperte des IHS. Dafür entscheidend sei freilich die Erhöhung der Produktivität. Und das sei im Handel alles andere als einfach: Geschäfte noch stärker zu digitalisieren und ins Internet zu verlagern koste Arbeitsplätze. Konsumgüter weiter zu verteuern treibe wiederum die Inflation an.

Ebenso legitim ist die Forderung nach deutlich höheren Einkommen. Die Bundesregierung gewährt Pensionisten und Pensionistinnen fast zehn Prozent mehr auf dem Pensionskonto. Hunderttausende arbeitende Frauen – viele unter ihnen halten als Alleinerzieherinnen ihre Familien finanziell über Wasser – mit weniger abzuspeisen, wäre ein Hohn.

Derzeit beträgt ihr monatliches Einstiegsgehalt 1945 Euro brutto. Den großen Abstand zu den Metallern zu verringern hieße, Arbeit von Frauen spät, aber doch aufzuwerten.

Rote Tücher

Nicht weniger vom Tisch zu wischen ist jedoch die Gefahr, dass einmal mehr rasant steigende Personalkosten Betrieben, die für Vielfalt im Handel sorgen und Innenstädte am Leben erhalten, den Nackenschlag verpassen. Sollen Riesen wie Amazon freies Feld haben?

Öffnungsklauseln, die es angeschlagenen Betrieben erlauben, Gehälter weniger stark zu erhöhen, können Sozialpartner nur wenig abgewinnen. Sie warnen vor einem Fleckerlteppich – und vor zusätzlichem Wettbewerb um Beschäftigte innerhalb des Handels. Doch rasseln aufgrund der Kostenexplosion Rollbalken für immer hinunter, ist keinem gedient.

Ein rotes Tuch sind für viele Gewerkschafter Einmalzahlungen, da sie rasch verpuffen. Gewissen Charme will IHS-Experte Hofer jedoch auch diesen nicht absprechen. Zumal mit Fixbeträgen vor allem Geringverdienern verhältnismäßig mehr geholfen werde.

Im Vorjahr führten die Verhandlungen über Protestkundgebungen und wären beinahe in Streiks gegipfelt. Der "gewerkschaftliche Blumenstrauß" sei auch heuer gebunden, richtet Fichtinger Trefelik aus, der dem Aufeinandertreffen mit wenig Optimismus entgegensieht.

Mit hitzigen Debatten ist der Handel nicht allein, wie der Kampf der Metaller zeigt. Am Freitag starteten die Gehaltsgespräche der Beamten. Für 2023 erhielten sie 7,15 bis 9,41 Prozent mehr. Eine Stärkung der Kaufkraft aller Kollegen will die Gewerkschaft auch diesmal. (Verena Kainrath, 20.10.2023)