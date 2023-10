US-President Joe Biden im Oval Office. AFP/POOL/JONATHAN ERNST

Es sollte eine Demonstration der Geschlossenheit sein angesichts der dramatischen Krisenherde in der Welt: die Spitzenvertreter der USA und der EU im Schulterschluss. Doch schon vor der Begegnung von US-Präsident Joe Biden mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und EU-Ratspräsident Charles Michel am Freitag im Weißen Haus hatte das Bild Kratzer bekommen: Nach dem Ausbruch des Israel-Gaza-Kriegs waren von der Leyen und Michel vor allem durch Streitereien aufgefallen. Und bei der Unterstützung der Ukraine stößt Biden auf massiven Widerstand im Kongress.

Umso energischer fielen die Bekundungen der Entschlossenheit und Gemeinsamkeit aus. "Europa spricht mit einer Stimme", betonte Michel mit Blick auf den Nahostkonflikt. Er sei "zuversichtlich", dass die USA weitere Militärhilfe für die Ukraine leisten werde. "Ich bin stolz, dass Europa und die USA in diesen Krisen gemeinsam führen", erklärte von der Leyen.

Biden hatte sich am Vorabend mit einer seltenen TV-Rede zur Primetime an die Amerikaner gewandt. Dabei kündigte er ein insgesamt 100 Milliarden Dollar umfassendes Sicherheitspaket an, das neue Militärhilfen für die Ukraine, Israel und Taiwan sowie Gelder zur Sicherung der amerikanischen Südgrenze vor illegaler Migration enthalten soll.

Schwierige Verbindung

Durch das Zusammenschnüren dieser unterschiedlichen Anliegen hofft Biden, die drohende Blockade neuer Ukraine-Hilfen durch das Repräsentantenhaus überwinden zu können. Eine Vielzahl von Trump-hörigen Republikanern dort lehnt weitere Gelder für das Land ab. Derzeit ist das Parlament zudem handlungsunfähig, weil sich die Republikaner seit zwei Wochen nicht auf einen Speaker einigen können.

Zwar versuchten von der Leyen und Michel vor den Augen der Weltöffentlichkeit ihre persönlichen Animositäten und Kompetenzrangeleien zu verbergen. Doch fiel auf, dass die beiden Spitzenpolitiker der EU am Tag vor der Begegnung mit Biden in Washington ein getrenntes Programm absolvierten.

Blitzbesuch in Israel

Von der Leyen war in Brüssel wegen ihres unabgesprochenen Blitzbesuchs in Israel vor einer Woche kritisiert worden, bei dem sie die humanitäre Lage der Palästinenser im Gazastreifen nicht angesprochen hatte. "Wir stehen an der Seite Israels", erklärte sie nun unter Applaus im Hudson-Institut und zog eine Parallele zwischen Russlands Überfall auf der Ukraine und der Terrorattacke der islamistischen Hamas in Israel: Beide Länder sollten von der Weltkarte ausradiert werden. Vor Journalisten betonte auch Michel eine Verbindung der Konflikte.

Allein Biden, so schien es, kann die unterschiedlichen Gewichtungen der Europäer glaubhaft austarieren. In seiner Rede verurteilte der 80-Jährige den Hamas-Terror mit schärfsten Worten und versicherte Israel der uneingeschränkten amerikanischen Solidarität. Zugleich betonte er die "entscheidende Notwendigkeit", bei der israelischen Bodenoffensive in Gaza die Regeln des Völkerrechts einzuhalten. An die eigenen Landsleute gewandt forderte Biden eindringlich: "Wir müssen alle Formen des Hasses gegen Muslime, Juden oder andere Menschen zurückweisen." (Karl Doemens aus Washington, 21.10.2023)