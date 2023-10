Margit Schratzenstaller, Ökonomin am Wirtschaftsforschungsinstitut (Wifo), schreibt in ihrem Gastkommentar über die Stärken, aber auch die Schwächen des eben erst präsentierten Budgets.

Auch das Budget des Bundes 2024, das fünfte Krisenbudget in Folge, ist von aktuellen krisenhaften Entwicklungen geprägt. Die Herausforderungen sind groß. Wegen der hohen Inflation nehmen nächstes Jahr die Ausgaben des Bundes für Gehälter und Vorleistungen weiter deutlich zu. Ebenso steigen inflationsindexierte Ausgaben: Beamtenpensionen, viele Sozialleistungen und wegen der Indexierung der gesetzlichen Pensionen auch der Bundeszuschuss zur Pensionsversicherung. Nicht zuletzt legen die Zinsausgaben merklich zu.

Präsentierte am Mittwoch sein Budget für das Jahr 2024: Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP). Foto: APA/EVA MANHART

Einnahmenseitig bringt die hohe Inflation zwar Zusatzeinnahmen bei der Umsatzsteuer. Die Abschaffung der kalten Progression dämpft allerdings die Einnahmendynamik der Einkommensteuer deutlich. Mengensteuern wie CO2-Bepreisung oder Mineralölsteuer, die in absoluten Beträgen erhoben werden, verlieren wegen der fehlenden Inflationsanpassung an Gewicht. Zudem sind beträchtliche Steuermindereinnahmen aus der Steuerreform 2022/24 sowie von Steuersenkungen zur Abfederung der Teuerungs- und Energiepreiskrise zu verdauen.

Großer Nachholbedarf

Unabhängig davon stellen langfristige Entwicklungen steigende Ansprüche an den Staatshaushalt. So resultiert aus der Alterung der Gesellschaft ein wachsender Ausgabendruck in den Bereichen Alterssicherung, Gesundheit und Pflege. Österreich hat großen Nachholbedarf beim Ausbau der vorschulischen Kinderbetreuung und der schulischen Nachmittagsbetreuung. Hierzu ist mehr qualifiziertes Personal erforderlich, ebenso wie in der Pflege. Die notwendige sozial-ökologische Transformation erfordert darüber hinaus den Aufbau grüner und digitaler Kompetenzen. Auch ist sie mit einem großen Bedarf an Investitionen in den Klimaschutz verbunden. Zudem gewinnen Klimaschutzanpassungsmaßnahmen mit den immer stärker spürbaren Auswirkungen des Klimawandels an Bedeutung.

Gedämpfte Aussichten

Gleichzeitig bleiben die Wachstumsaussichten mit einem prognostizierten Wirtschaftswachstum von durchschnittlich eineinhalb Prozent pro Jahr in den nächsten Jahren eher gedämpft. Zusammen mit den inflations- und demografiebedingten Mehrausgaben schränkt dies die Spielräume für Zukunftsausgaben deutlich ein. Zudem sind ab 2024 wieder die Maastricht-Regeln einzuhalten, wonach das Defizit drei Prozent der Wirtschaftsleistung nicht übersteigen darf und die Schuldenquote schrittweise auf sechzig Prozent zurückzuführen ist. Das für die nächsten Jahre erwartete Maastricht-Defizit bleibt zwar knapp unter drei Prozent, geht aber in den nächsten Jahren nicht zurück. Auch für die Schuldenquote wird bis 2027 eine Stagnation bei etwa 76 Prozent erwartet.

2,7 % beträgt das Defizit für das Jahr 2024. Damit liegt es unter der Maastricht-Grenze von drei Prozent.

Das Budget für das kommende Jahr sowie die mittelfristige Finanzplanung sehen freilich einige zukunftsorientierte Akzente vor. So sind die im Zuge der Finanzausgleichsverhandlungen vereinbarten zusätzlichen Mittel für Länder und Gemeinden schon eingeplant: Sie sollen in den Ausbau von Kinderbetreuung und Pflege, Klimaschutzinvestitionen sowie Wohnbau und Wohnraumsanierung fließen. Die Mittel für die Universitäten für die nächste Leistungsvereinbarungsperiode sind gesichert. Es wird mehr für innere Sicherheit und das Militär ausgegeben. Die Förderungen für die Transformation werden ausgeweitet, die Mehrwertsteuer für Photovoltaikanlagen wird für zwei Jahre gesenkt, und öffentliche Investitionen etwa der ÖBB werden vorgezogen. So wird nicht nur der Klimaschutz gefördert, sondern auch die schwächelnde Konjunktur gestützt. Auch das Frauenbudget wird 2024 deutlich aufgestockt.

Aufgrund der Budgetbeschränkungen bleiben diese Akzente allerdings begrenzt. Der künftige Ausgabenbedarf für weitere Klimaschutz- und Klimawandelanpassungsmaßnahmen ist bei weitem nicht gedeckt. Mit den geplanten zusätzlichen Militärausgaben kommt Österreich bis 2027 dem selbstgesteckten Ziel einer Erhöhung auf eineinhalb Prozent der Wirtschaftsleistung nur einen kleinen Schritt näher. Die zusätzlichen Mittel für Wissenschaft und Forschung sichern – immerhin – den Status quo ab, stellen aber keine reale Ausweitung dar. Die Ausgaben für die Entwicklungszusammenarbeit liegen noch sehr weit unter dem international vereinbarten Ziel von 0,7 Prozent der Wirtschaftsleistung.

Viele Versäumnisse

Somit besteht dringender Handlungsbedarf. Einerseits, um wieder auf einen längerfristig nachhaltigen Budgetpfad zurückzukehren: nicht nur wegen der europäischen Vorgaben, sondern auch um die budgetäre Flexibilität wiederherzustellen, die es braucht, um effektiv auf eventuelle künftige Krisen reagieren zu können. Andererseits müssen die Spielräume für wachsende demografiebedingte Ausgaben sowie Zukunftsausgaben erweitert werden. Ohne die unverzügliche Einleitung breit angelegter Strukturreformen im öffentlichen Sektor wird das nicht gelingen. Diese betreffen etwa das Fördersystem, wo unter anderem ökologisch schädliche Subventionen, die allein auf Bundesebene bis zu 5,7 Milliarden Euro jährlich erreichen, abzubauen sind. Das effektive Pensionsantrittsalter ist weiter zu erhöhen, und Kostendämpfungspotenziale im Gesundheitswesen sind zu realisieren.

Werden die Versäumnisse der letzten Jahre nicht rasch aufgeholt, ist Österreichs Budget für die anstehenden Herausforderungen nicht ausreichend gerüstet. (Margit Schratzenstaller, 21.10.2023)