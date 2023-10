Wenn sich ein Theaterstück kritisch mit einem Unternehmen auseinandersetzt und dafür von ehemaligen Vertretern ebendieses Unternehmens hymnisch gelobt wird – dann deutet das darauf hin, dass doch einiges unrund läuft im Konzern.

So geschehen bei der teilstaatlichen und börsennotierten OMV, Österreichs größtem Industriebetrieb. Über sie läuft noch an zwei Abenden das Stück "Die Redaktion" am Wiener Volkstheater. Es handelt von Recherchen des Wiener Magazins "Dossier" – und der durchaus heftigen Gegenreaktion der OMV, die von Drohungen bis hin zu Klagen reichte.

Die Zentrale der OMV in Wien-Leopoldstadt Heribert Corn, DER STANDARD

Und was sagen die Ex-OMV-Repräsentanten nun dazu? Ex-Vorstandschef Gerhard Roiss nennt das Stück "einen bedrückenden Abend über den Sittenverfall in einem österreichischen Unternehmen"; Ex-Aufsichtsratschef Mark Garrett ermutigt "die OMV-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter hinzugehen"; sein Ex-Aufsichtsratskollege Rainer Wieltsch nennt das Stück "gelungen und originell".

Seeles Erbe

Wie gesagt, da läuft einiges unrund im Konzern. Vieles davon hängt mit Ex-Vorstandschef Rainer Seele (CEO von 2015 bis 2021) zusammen – der übrigens keine Meinung zum Stück abgegeben hat. Inzwischen steht Seele wegen seiner Russland-Nähe und fragwürdiger Verträge mit der Gazprom in der Kritik. Seeles Vorgänger Roiss fühlt seine Bemühungen um weniger Abhängigkeit von Russland von "einer Gruppe von Putin-Verstehern" hintertrieben, wie er 2022 im "Profil" erklärte. Der aktuelle OMV-Chef Alfred Stern wiederum, Seeles Nachfolger, muss heute den Konzern wieder auf Spur bringen – betreffend der Russland-Abhängigkeit ebenso wie der Frage, wie lange das Geschäft mit Öl und Gas noch Zukunft hat.

Mit alldem befasst sich "Die Redaktion" unter der Regie von Calle Fuhr – und nicht zuletzt mit der heftigen Reaktion der großen OMV auf die Recherchen des kleinen "Dossier", die das Investigativmagazin fast seine wirtschaftliche Existenz gekostet hätte. Auch dass eine Journalistin und ein Journalist des STANDARD von der OMV bespitzelt worden sein sollen, kommt im Stück vor. Das Werk, das in früherer Fassung bereits im Frühjahr im Volkstheater in den Bezirken lief, wird nun überarbeitet im Haupthaus in Wien-Neubau aufgeführt. (Joseph Gepp, 22.10.2023)