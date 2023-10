Die Memoiren der "Princess of Pop" erscheinen am kommenden Dienstag, doch schon jetzt sorgt sie damit für Schlagzeilen

Erst 2021 wurde Spears von der Vormundschaft ihres Vaters befreit, die Bewegung #FreeBritney ging damals um die Welt. REUTERS/MARIO ANZUONI

Als Britney Spears 2001 bei den Video Music Awards auf der Bühne stand, wand sich eine gelb getigerte Python um ihren Hals. "Ich hatte das Gefühl, dass sie mich umbringen würde, wenn ich nach oben schauen und ihrem Blick begegnen würde. Mach einfach weiter, benütz deine Beine und performe", schreibt die Sängerin jetzt in ihren Memoiren The Woman in Me, die kommenden Dienstag weltweit zeitgleich erscheinen. Sie sang damals I’m a Slave 4 You – wer war mit "you" gemeint?

Ausschnitte aus dem Buch sorgen nun schon vor Erscheinen für neue Schlagzeilen. Ihre Schwangerschaft und ein angeblich vom Vater des Kindes Justin Timberlake geforderter Abbruch sind dabei nur die Spitze des Eisbergs. Da gibt es auch noch Daiquiri-Besäufnisse mit ihrer Mutter, als Spears 14 Jahre alt war, einen "gemeinen Säufer-Vater", zu dem sie nicht ins Auto steigen wollte, und eine wilde Romanze mit dem Schauspieler Colin Farrell, die ihr als sexuell aufgeladene "Rauferei" in Erinnerung geblieben ist.

Mit Justin Timberlake war Spears bis 2002 liiert. Aus der Beziehung resultierte eine Schwangerschaft, die die Sängerin,wie sie berichtet, auf seinen Wunsch hin frühzeitig beendet haben soll. AP/Mark J. Terrill

Seit mehr als 20 Jahren schafft es Spears nun, die Society-Berichterstatter auf Trab zu halten. Ihren ersten Auftritt hatte sie im Mickey Mouse Club, der Hollywood-Geburtsstätte schlechthin. Dort lernte sie einst auch Timberlake kennen. Sturzbachartige Erfolge um die Jahrtausendwende mit Songs wie Oops! ... I Did It Again oder Baby One More Time, Ehekrisen und krude PaparazziVerfolgungsjagden gipfelten 2007 in einem rasierten Schädel und einer Schirmattacke, 2008 wurde sie entmündigt und unter die Vormundschaft ihres Vaters Jamie gestellt. Erst 2021 sollte diese wieder enden, die #FreeBritney-Bewegung beherrschte jahrelang das Netz und die Straßen Hollywoods.

Tänze auf Instagram

Seitdem sieht man die 41-jährige Mutter zweier Söhne beinah täglich tanzend auf Instagram. Die Hochzeit mit Langzeit-Lover Sam Asghari wurde leichtbekleidet am Strand gefeiert, ihre Trennung bald darauf choreografierte sie im neongrünen Bikinihöschen.

Sorge und auch ein wenig Befremden löst ein Instagram-Post bei ihren Fans aus, in dem die Sängerin mit Küchenmessern tanzt. Instagram/britneyspears

Nachdem Spears im Streit um ihre Selbstständigkeit zuletzt Heldinnenstatus verliehen wurde, kommt ihr dieser langsam wieder abhanden: Die jüngsten Videos, in denen sie mit täuschend echten Küchenmessern über den Marmorboden ihrer Villa wirbelt, riefen Sorge und Befremden bei vielen Fans hervor. Letzteres blieb auch, als Spears öffentlich erklärte, die Messer seien doch nur Attrappen. (Caroline Schluge, 20.10.2023)