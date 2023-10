Erneut steht ein Bitcoin-ETF zur Diskussion. Allgemein ist die Situation an den Finanzmärkten aufgrund globaler Ereignisse äußerst getrübt

Dies ist nur ein Symbolfoto. Echte Bitcoins sind digital. imago images/blickwinkel

Der Kurs des Bitcoin sprang am 20. Oktober zum ersten Mal seit Juli über die Marke von 30.000 Dollar und verzeichnete in dieser Woche einen Zuwachs von mehr als 10 Prozent, und das vor dem Hintergrund eines volatilen Handels mit allen Kryptowährungen. Es gab keinen unmittelbaren Nachrichten-Katalysator für die Bewegung in Bitcoin, sagt Joseph Edwards, Leiter der Forschung bei der Londoner Krypto-Firma Enigma Securities.

Bitcoin ist bekannt für seine Volatilität und die Undurchsichtigkeit seiner Märkte. Die Stimmung an den Finanzmärkten im Allgemeinen war in letzter Zeit sehr nervös. Sie wurde durch den Krieg im Nahen Osten, den Anstieg der 10-jährigen US-Leitzinsen in Richtung 5 Prozent und die Besorgnis über die Aussicht, dass die Zinssätze noch viel länger höher bleiben könnten, getrübt.

Ein Bitcoin-ETF?

Die Bitcoin-Märkte waren in dieser Woche besonders unruhig, da die Anleger auf Nachrichten über das Schicksal der Anträge bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) für einen börsengehandelten Bitcoin-Spotfonds (ETF) von großen Finanzunternehmen wie BlackRock warten. Die Genehmigung solcher Anträge, so die Krypto-Investoren, könnte eine neue Welle von Kapital in diese Anlageklasse einleiten. "Krypto-Vermögenswerte trotzen zunehmend dem Ausverkauf, der bei Aktien und Anleihen zu beobachten ist, da sich die Anleger auf die kommenden Katalysatoren, wie eine mögliche SEC-Zulassung eines Spot-ETF, konzentrieren", sagte eToro-Stratege Ben Laidler.

Der Kurs des Bitcoin war plötzlich am Montag bereits plötzlich angestiegen, bevor er fast alle seine Gewinne wieder abgab, nachdem der Vermögensverwalter BlackRock einen Bericht der Krypto-Medien dementiert hatte, dass sein hochkarätiger ETF-Antrag genehmigt worden sei. (Reuters/red, 20.10.2023)