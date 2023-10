Jim Jordan am Freitag während der Abstimmung. AP/Alex Brandon

Washington – Dem Republikaner Jim Jordan ist es am Freitag auch im dritten Anlauf nicht gelungen, sich zum Speaker des US-Repräsentantenhauses wählen zu lassen. Der Widerstand gegen seine Kandidatur stieg innerhalb seiner eigenen Partei – die eigentlich über eine Mehrheit in der Kongresskammer verfügt. 25 Parteifreunde votierten gegen Jordan. In der zweiten Runde am Mittwoch waren es erst 22 gewesen. Er erhielt 194 Stimmen, benötigt allerdings 214, um zum Nachfolger des abgesetzten Kevin McCarthy gewählt zu werden.

Ohne Speaker kann das Repräsentantenhaus nicht über das nationale Sicherheitspaket in Höhe von 106 Milliarden US-Dollar abstimmen, das Präsident Joe Biden unter anderem für die Ukraine und Israel angefordert hatte. Laut Informationen von Reuters war zunächst nicht absehbar, ob Jordan einen weiteren Anlauf unternimmt. (Reuters, red, 20.10.2023)