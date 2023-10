Drei Vorstrafen, wieder einmal im Gefängnis, diesmal für acht Jahre (nicht rechtskräftig): Warum ist es Leonie nicht gelungen, aus der Welt, in die sie hineingeraten ist, wieder auszuscheiden? Eine Spurensuche. Illustration: Armin Karner

An einem Freitagabend im Oktober ist es an jenem Ort, an dem die Geschichte von Leonie H. auf großer Bühne abhob, ganz ruhig. Unter dem Treppenaufgang hinter dem Donauzentrum pumpt nur warme Luft durch ein Lüftungsgitter aus dem Einkaufszentrum nach oben. Drinnen: die bunte Kinderabteilung des C&A. Draußen: Beton, Dreck und der Geruch von Urin. Nur die Graffitis wurden übermalt. Besonders schön ist es trotzdem nicht.

Schmächtige Anführerin

Leonie H. war damals 16, als sie und vier andere Jugendliche hier "Respektschellen", wie sie es später vor Gericht nannten, verteilten. Das Opfer, ein 15-jähriges Mädchen, war kurz davor noch eine Freundin, eine sehr gute sogar. Doch es gab Meinungsverschiedenheiten innerhalb der Gang. Am Ende schlug ein Bursche fester zu als alle anderen davor, so fest, dass der Kiefer des Mädchens zweimal brach. Es gibt ein Video, auf dem das alles zu sehen ist, die Täter und Täterinnen schickten es stolz herum – und so landete es über Umwege auf Facebook. Dort sahen am Ende 4,5 Millionen Menschen, wie das Mädchen eingekesselt, bloßgestellt und unter begeistertem Gegröle abgewatscht wird. Die Geschichte verbreitete sich rasend, und es stellte sich heraus, dass nicht die Burschen in der Gruppe bestimmten, wo es langging, sondern ein schmales, brünettes Mädchen: Leonie H.

Heute ist sie 22, hat drei Vorstrafen gesammelt und sitzt wieder einmal im Gefängnis. Vielleicht diesmal für länger: Im Juli wurde sie wegen Beteiligung an schwerem Raub und falscher Zeugenaussage nicht rechtskräftig zu acht Jahren verurteilt.

Leonies Geschichte

Am Ende sagte der Richter: "Es hat offensichtlich bisher nichts dazu beigetragen, dass Sie aus dieser Welt, in die Sie da hineingeraten sind, ausgeschieden sind."

Ein Satz, der sitzt. Aber wieso wurde Leonie H., wie sie wurde? Warum gibt es junge Menschen, die sich so an der Gesellschaft reiben und nicht wieder hineinfinden. In ihrem Fall trotz engmaschiger Betreuung, Bewährungshilfe, mehrerer Anti-Gewalt-Trainings, einer Psychotherapie?

"Wenn in meinem Umfeld Gewalt hochangesehen ist, was soll einen motivieren, in eine andere Gesellschaft hineinzuwachsen?", fragt die renommierte Psychoanalytikerin Rotraud A. Perner. Sie sagt, uns allen gehe es um Zuwendung, und wenn man sich heimatlos fühle, was viele Jugendliche, die straffällig werden, täten, würde man immer damit weitermachen, wofür man Applaus bekomme. Was die anderen, die Stinos – die Stinknormalen, wie Perner uns andere nennt –, über einen denken? Völlig egal. "In der Lawine hat die Schneeflocke kein Bewusstsein."

Ein Stino-Leben hatte Leonie H. bestimmt nicht. Der Vater nicht da, die Mutter mit den Kindern überfordert: Ab dem dritten Lebensjahr wächst sie in Heimen auf, muss immer wieder umziehen, kommt als Teenager in ein Kriseninterventionszentrum und schließlich in betreute WGs. Ein Lebensstart ohne echte Bezugsperson, emotionalen Halt und vor allem: ohne echtes Korrektiv.

"187 Straßenbande"

Die Entwicklungspsychologin Sabine Völkl-Kernstock sagt, die prägendste Zeit im Leben eines Menschen beginne mit dem ersten Tag: "Es ist wie ein Haus, in dem zuerst die Basis gut gebaut werden muss, damit später ein ordentlicher erster Stock daraufkommen kann." Warum Kinder so werden, wie sie werden, auch die kriminellen, sei komplex, ein Anhaltspunkt sei aber die Nachahmung: "Kinder lernen von dem, was sie sehen und selbst erleben", sagt Völkl-Kernstock. Daraus ergebe sich ihr Wertesystem. Und ihr Rechts- und Unrechtsbewusstsein.

Vielleicht ist die Rosenarcade, ein Einkaufszentrum in Tulln, nicht der ideale Ort, um so einen Kompass erfolgreich einzurichten. Neben dem Jugendzentrum im selben Ort verbrachte Leonie H. ihre Freizeit gerne hier. Mit anderen Mädchen gründete sie auf dem Platz vor der Rosenarcade die "187 Straßenbande". Der Name stammt von einem verhaltenskreativen Rap-Kollektiv, 187 steht außerdem für den Mordparagrafen im kalifornischen Gesetzbuch. "Wenn uns was nicht gepasst hat, haben wir einfach Watschen verteilt", erzählte eines der Mädchen vor einigen Jahren dem Magazin News.

"Kein Richter verhängt gerne Strafen, keiner setzt sich hin und sagt: Ich sperr euch alle ein." Beate Matschnig, Jugendrichterin.

Die Rechtsanwältin, die Leonie damals vertrat, war Daniela Schiesl-Müller. Auch diesen Sommer kontaktierte Leonie H. sie aus der Haft, für eine Verteidigung reichte die Zeit aber nicht. "Dass sie jetzt wieder etwas angestellt hat, macht mich schon betroffen", sagt die Juristin.

Denn eigentlich sei sie ein schlaues Mädchen, alles andere als einfach gestrickt. Leonie könne höflich sein, lieb und nett sogar, aber scheinbar eben auch anders. Als Schiesl-Müller sie damals kurz vor Weihnachten aus der Untersuchungshaft boxte, um das Fest bei der Familie einer Freundin verbringen zu können, klaute das Mädchen tags darauf einen Lippenstift. "Ich glaube, die Leonie hat viel Pech gehabt in ihrem Leben", sagt Schiesl-Müller. Dass sie das Weihnachtsfest überhaupt bei einer fremden Familie verbringen sollte und nicht daheim bei ihrer Mutter und den Geschwistern, zeigt auch, wie wenig Rückhalt sie von zu Hause hatte.

"Kann’s nicht ändern"

Whatsapp-Nachricht an die Schlägerin: "Leonie, du fühlst dich wie Babo, weil du jeden schlägst, aber nicht jeder hat Angst vor dir." Illustration: Armin Karner

Hadersdorf im Bezirk Krems, ein kleiner, netter Ort. Knapp 2000 Einwohner, zwei große Supermärkte, Trafik, Tankstelle, einige Lokale. Irgendwo in dieser kleinen Idylle wohnt Leonie H.s Mutter mit ihrem Lebensgefährten. Das weiß man nur deshalb, weil Leonie H. gemeinsam mit Freunden auch im Haus der Mutter einbrach, iPhones und die X-Box klaute und schließlich den Autoschlüssel des Stiefvaters fand. Mit dem Auto wollten sie zurück nach Tulln fahren, um die Zugtickets zu sparen, sagten sie später vor Gericht, weil ein Bursche aber den falschen Sprit in den Wagen tankte, wurde das nichts. "Tut dir das Ganze leid?", fragte sie ihre Anwältin damals. "Ja, ist so. Kann es eh nicht mehr ändern", antwortete Leonie.

Immer wieder passten in den vergangenen Jahren die Regeln der Gesellschaft mit dem Leben von Leonie H. nicht zusammen. Im jüngsten Prozess wurden deswegen gleich mehrere Vorwürfe zusammengefasst: Körperverletzung und Raub, eine Schlägerei, Falschaussage. Außerdem fand die Polizei eine Gaspistole in ihrer Wohnung – trotz Waffenverbots.

Es mag verblüffend klingen, aber wenn es nach der Statistik geht, hat Leonie H. trotzdem keine schlechten Chancen, in ein geordnetes Leben zurückzufinden. Beim Verein Neustart, der (auch für Leonie H.) Bewährungshilfe leistet, sieht man nämlich, dass sich Kriminalität, salopp gesagt, auswächst: "Bei den allermeisten unserer Klienten und Klientinnen ist die Straffälligkeit eine Episode während der Adoleszenz", berichtet der Sprecher Thomas Marecek. Die Wahrscheinlichkeit, straffällig zu werden, würde mit Mitte 20 rapide absinken.

Blind vor Liebe

Auch Beate Matschnig, seit über 40 Jahren Jugendrichterin in Wien, sagt, die Pubertät sei eine Ausnahmesituation: "Da lässt man sich halt nichts sagen." Und sie betont: "Ein Kind, das böse auf die Welt kommt, gibt es nicht." Über 70 Prozent der Täter und Täterinnen, erinnert sie sich, hätten einen Pflegschaftsakt anhängig gehabt, was bedeutet, dass sie als Kinder misshandelt, missbraucht, verwahrlost oder vernachlässigt wurden. Kinder und Jugendliche, erklärt Matschnig, würden bei schlechten Erfahrungen schnell abstumpfen, aus Selbstschutz auch die Empathiefähigkeit verlieren. Diese wiederzuerlangen sei wahnsinnig schwer – und würde dauern. Am Ende sagt Matschnig noch: "Kein Richter verhängt gern Strafen, keiner setzt sich hin und sagt: Ich sperr euch alle ein!" Im Juli fasste Leonie H. trotzdem nicht rechtskräftig acht Jahre Haft aus – es scheint dem Gericht zu viel geworden zu sein. Dort behauptete sie zu ihrer Verteidigung, ihr Ex-Freund habe sich mit seiner Aussage an ihr rächen wollen, weil sie Schluss gemacht habe.

"Ich habe die Wohnung nicht verlassen dürfen, er hat mich geschlagen", sagte sie.

"Warum waren Sie dann mit ihm zusammen?", fragte der Richter.

"Blind vor Liebe. Kennen Sie?"

Sollte etwas davon stimmen, hat die Abwärtsspirale, die als kleines Kind begann, nicht aufgehört, sich zu drehen. Rotraud A. Perner, die Psychoanalytikerin, sagt: "Wenn ich nie gelobt werde, immer nur gestraft, dann wird mir irgendwann alles wurscht." Raus würde man nur kommen, wenn irgendwas aufstünde, das einem einen noch größeren Kick gebe. Ob lange Strafen dabei helfen? Die meisten Experten und Expertinnen bezweifeln das.

Du bist der Babo

Am 9. November 2016, vor fast sieben Jahren, bekam Leonie H. um 0.22 Uhr eine Whatsapp-Nachricht: "Leonie, du fühlst dich wie Babo, weil du jeden schlägst, aber nicht jeder hat Angst vor dir." Am Nachmittag stand die Absenderin auf den Luftgittern hinter dem Donauzentrum. Was dann geschah, sahen Millionen Menschen.

An diesem Freitagabend, die Sonne kurz vorm Untergehen, ist der Platz leer. Drinnen im C&A hält eine schwangere Frau einen Strampler in der Hand. Vorne darauf Winnie Puuh, der seinen Freund Ferkel von hinten umarmt. Darunter steht: Busy Growing. (Christoph Wagner, 24.10.2023)