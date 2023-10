Im Jahr 1988 hättest du in einem Wörterbuch vergeblich nach "Anthropozän" gesucht. Der Begriff, der erst in den 2000er-Jahren zum ersten Mal erwähnt wurde, beschreibt ein vom Menschen sehr geprägtes Erdzeitalter. Wir haben Fußstapfen hinterlassen, die unserem Planeten nachhaltig geschadet haben. Doch sollen wir den Kopf in den Sand stecken? Nein! In diesem wundervollen und anregenden Sachbuch geht es darum, wie wir alle gemeinsam mit Mut und Energie die Erde wieder lebenswert machen können. Neun Kinder stellen 99 ganz konkrete Ideen vor: vom Stromtagebuch über Reiskochen unter der Bettdecke bis zum Badreiniger aus Zitrusfrüchten. Viele kluge Achtsamkeitsübungen vervollständigen die Ideenwerkstatt. Denn zu allererst gilt: Wir müssen unsere Umwelt wieder mit allen Sinnen wahrnehmen.

Das Buch wurde von Ursula Tichy für euch ausgewählt. www.buchstart.at

(21.10.2023)