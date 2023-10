Stripfing spielt weiter groß auf. APA/ERWIN SCHERIAU

Lafnitz – Stripfing ist mit dem sechsten Saisonsieg in der 2. Fußball-Liga nach Punkten mit dem Zweiten Schwarz-Weiß Bregenz gleichgezogen. Die Niederösterreicher setzten sich am Freitag dank eines furiosen Beginns in Lafnitz mit 3:0 durch. Der Rückstand des Verfolger-Trios, dem auch der gegen die Vienna mit 4:1 siegreiche Vierte Ried angehört, auf Leader GAK beträgt vor dem Abendspiel der Steirer bei der Admira acht Zähler. Der Fünfte FAC spielte gegen Schlusslicht Amstetten 0:0.

Die Lafnitzer Abwehr verschlief die erste Hälfte komplett, schon nach weniger als 30 Sekunden zappelte der Ball im Netz. Moritz Wels schloss eiskalt ab, der 19-jährige Kooperationsspieler von Austria Wien setzte seine Torserie mit dem vierten Treffer in den jüngsten drei Spielen fort. In der vierten Minute erhöhte Darijo Pecirep nach Güclü-Eckball per Kopf auf 2:0. Der 32-jährige Kroate schnürte noch vor dem Seitenwechsel einen Doppelpack, überwand nach Gartner-Freistoßflanke Andreas Zingl mit einem Abschluss aus spitzem Winkel (39.).

Pecirep zog mit sieben Toren in der Liga-Schützenliste mit den Führenden Daniel Maderner (GAK) und Mark Grosse (Ried) gleich. Während die Lafnitzer aus den jüngsten drei Partien nur einen Punkt geholt haben, fixierte Stripfing den dritten Sieg in Folge. Auf diese Bilanz kann auch Ried verweisen, die Innviertler bauten zudem ihre ungeschlagene Serie auf fünf Matches aus. David Bumberger mit einem Blitztor (2.), Wilfried Eza (57.) und Belmin Beganovic (74.) nach Kontern sowie Nikki Havenaar (92.) waren erfolgreich. Die Wiener hatten durch Kelvin Boateng (42.) zwischenzeitlich ausgeglichen.

Die Highlights bei FAC gegen Amstetten beschränkten sich auf Lattenschüsse auf beiden Seiten. Für die abgeschlagen am Tabellenende liegenden Niederösterreicher war es nach zuletzt sechs Niederlagen erst der zweite Saisonpunkt. (APA, red, 20.10.2023)