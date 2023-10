Die verletzte Frau wurde Samstagfrüh aufgefunden. imago images/Michael Kristen

Wolfsberg im Schwarzautal – In der Südsteiermark ist es Samstagfrüh zu einer Bluttat gekommen. Eine 47-Jährige soll in Wolfsberg im Schwarzautal mutmaßlich von ihrem Ex-Mann (52) erschossen worden sein. Der Mann verübte noch am mutmaßlichen Tatort Suizid. Die Frau war noch reanimiert worden, letztlich vergeblich, wie ein Polizist der APA sagte.

Die Tochter der 47-Jährigen hatte die Rettungskräfte verständigt, die ihrerseits die Polizei alarmierten. Über die Wohnverhältnisse in dem Haus im südsteirischen Bezirk Leibnitz gibt es vorerst keine Angaben. Das Landeskriminalamt übernahm die Ermittlung und war am Vormittag noch am Tatort, ebenso wie die Spurensicherung. (APA, red, 21.10.2023)