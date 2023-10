Der italienische Außenminister Antonio Tajani in Tunis. EPA/MOHAMED MESSARA

Rom – Italien hat ein Abkommen über die Aufnahme von rund 4.000 Arbeitskräften aus Tunesien unterzeichnet. Das Abkommen wurde während eines Besuchs des italienischen Außenministers Antonio Tajani in Tunis am Freitagnachmittag unterzeichnet. Wie Tajanis Büro mitteilte, soll das Abkommen die Einwanderung von "qualifizierten Arbeitskräften" nach Italien erleichtern.

Rom versprach außerdem, Tunesien bei seinen Bemühungen zu unterstützen, Schlepper zu stoppen und Beschäftigungsmöglichkeiten für junge Menschen zu schaffen. "Tunesien ist einem starken Migrationsdruck ausgesetzt, insbesondere aus den Ländern südlich der Sahara, und ist das erste Land in Sachen Rückführungen aus Italien", hieß es in Rom. 1.615 Migrantinnen und Migranten seien in diesem Jahr bisher von Italien nach Tunesien abgeschoben worden.

Vereinfachte Verfahren für Visa und Aufenthaltsgenehmigungen

"Wir öffnen die Einreise für legale tunesische Arbeitnehmer nach Italien, um sie in der Landwirtschaft und der Industrie zu beschäftigen", erklärte Tajani. Das mit Tunesien unterzeichnete Memorandum sieht vereinfachte Verfahren für die Erteilung von Visa und Aufenthaltsgenehmigungen vor. Das Arbeitsministerium in Rom arbeitet außerdem an einem Pilotprojekt für die Ausbildung von 40 Arbeitnehmern in Tunesien, die außerhalb der Einwanderungsquoten nach Italien gebracht werden sollen und vom nationalen Verband der Bauunternehmer gefördert werden.

Der italienische Innenminister Matteo Piantedosi forderte am Dienstag die Europäische Union auf, die Bemühungen des afrikanischen Staates um die Eindämmung der Überfahrt von Migrantenbooten zu unterstützen. Die Zahl der in Italien über das Mittelmeer ankommenden Migrantinnen und Migranten hat sich im Jahr 2023 gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2022 fast verdoppelt. Bisher sind rund 140.000 Menschen an Land gegangen. Etwa 91 Prozent davon kamen aus Tunesien. (APA, 21.10.2023)