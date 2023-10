Künftig sollen Patientinnen und Patienten auch abends eine Apotheke aufsuchen können. APA/dpa/Monika Skolimowska

Apotheken sollen künftig längere Öffnungszeiten anbieten. Das sieht ein neuer Gesetzesentwurf vor, der am Freitag in Begutachtung geschickt wurde. Er soll Anfang kommenden Jahres in Kraft treten. Die wohl größte Änderung: Apotheken dürfen in Zukunft 72 statt 48 Stunden pro Woche offenhalten. Dabei werden die möglichen Öffnungszeiten werktags auf 6 bis 21 Uhr erweitert, am Wochenende können Patientinnen und Patienten sie in Zukunft bis 18 Uhr aufsuchen.

Zudem sollen Apotheken künftig einfache Gesundheitstest wie Blutdruckmessungen oder Harnanalysen durchführen dürfen. Und: Sie können künftig Medikationsanalysen anbieten. Dabei wird die Fülle an verschriebenen Medikamenten auf Probleme wie doppelte Medikation, Wechselwirkungen und falsche Dosierungen überprüft. Damit sollen vor allem niedergelassene Ärztinnen und Ärzte entlastet werden.

Abgabestellen in versorgungsarmen Gebieten

"Die österreichweit 1400 Apotheken sind für viele Menschen erste Anlaufstelle in Gesundheitsfragen", sagt Gesundheitsminister Johannes Rauch in einer Aussendung dazu. Das Apothekengesetz wurde das letzte Mal im Jahr 1984 geändert. Gerade die Versorgung im ländlichen Bereich soll mit dem Schritt verbessert werden.

Auch deswegen sieht die Gesetzesnovelle vor, dass Apotheken künftig in Ortschaften ohne eigene Filiale Abgabestellen mit eingeschränktem Angebot anbieten dürfen. Jede Apotheke dürfe künftig drei solche Einrichtungen anbieten. (muz, 21.10.2023)