Das Auto in der Glasvitrine ist nur eines der Objekte, die in dem Gebäude entdeckt wurden. AFP/COLOMBIAN PROSECUTOR'S PRESS/HANDOUT

Medellín – In Kolumbien hat die Staatsanwaltschaft ein Gebäude beschlagnahmt, in dem ein geheimes Museum mit Gegenständen des 1993 getöteten kolumbianischen Drogenbarons Pablo Escobar untergebracht war. Das in Medellín im Nordwesten des Landes beschlagnahmte Anwesen sei von Escobar mit Geld, das dieser als Anführer des Medellín-Kartells in den 1980er und 1990er Jahren verdient hatte, erworben worden. Der Wert wird auf rund zwölf Milliarden Pesos (rund 2,83 Millionen Euro) geschätzt.

Die Staatsanwaltschaft hat das Gebäude mit dem geheimem Museum beschlagnahmt. AFP/COLOMBIAN PROSECUTOR'S PRESS/HANDOUT

Auf Fotos waren ein Auto und ein Motorrad in Glasvitrinen sowie Gemälde, Fotos und sogar lebensgroße Figuren des berühmten Drogenhändlers zu sehen. In dem Haus habe Roberto Escobar, der Bruder von Pablo Escobar, gewohnt, erklärte die Staatsanwaltschaft. Dieser habe dafür gesorgt, dass die Immobilie auf die heutige Eigentümerin umgeschrieben wurde, um eine Verfolgung durch den Staat zu verhindern.

Das Motorrad in der Glasvitrine. AFP/COLOMBIAN PROSECUTOR'S PRESS/HANDOUT

Medellín-Kartell

Escobars Medellín-Kartell war eine der mächtigsten Drogenorganisationen der Welt. Das Kartell kontrollierte die gesamte Schmuggelkette vom Koka-Anbau bis zum Verkauf der Drogen auf den Straßen von New York.

1993 wurde Escobar von einem Elitekommando der kolumbianischen Polizei erschossen. Hier ist eine weitere Aufnahme aus dem geheimen Museum zu sehen. AFP/COLOMBIAN PROSECUTOR'S PRESS/HANDOUT

Im Dezember 1993 erschoss ein Elitekommando der kolumbianischen Polizei den meistgesuchten Drogenboss der Welt in dessen Heimatstadt Medellín. Eine kolumbianische Nichtregierungsorganisation macht Escobar für etwa 50.000 Tote verantwortlich, die Opfer seines Drogenkrieges wurden. (APA, 21.10.2023)