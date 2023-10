Die Uraufführung fand am Freitag im Festspielhaus St. Pölten statt. Gerd Schneider

Sie ist echt ein heißer Feger. Wer die Sonne direkt anschaut, wird von ihr geblendet. Abermilliarden Fans tanzen um sie herum, die acht größten davon, darunter die Erde, nennen wir Planeten. Die Sonne steht im Mittelpunkt, und dort zieht sie ihre große Show der Selbstverbrennung durch.

Unser Verhältnis zu diesem Zentralgestirn steht im Mittelpunkt des neuen Tanzstücks "Sonne" von einer der heute wichtigsten österreichischen Choreografinnen: Doris Uhlich. Die Uraufführung fand am Freitag bei der Choreographic Platform Austria im Festspielhaus St. Pölten statt, wiederzusehen ist die Arbeit zur Adventzeit im Wiener Volkstheater.

Das wäre dann beinahe punktgenau 110 Jahre nach der Premiere der futuristischen Oper "Sieg über die Sonne" am dritten und fünften Dezember 1913 in St. Petersburg. Eine legendär gewordene Kollaboration mehrerer Künstler, darunter Berühmtheiten wie Welimir Chlebnikow und Kasimir Malewitsch.

Aufnahme von der Uraufführung am Freitag. Zur Adventzeit ist die Arbeit im Wiener Volkstheater wiederzusehen. Gerd Schneider

Ein Jahr vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs war "Sieg über die Sonne" erstens Ausdruck eines unbedingten Veränderungswillens, der politisch zur Russischen Revolution, dem Untergang der aristokratischen Ordnung und in die Stalin-Diktatur führen sollte. Und zweitens ein Ausdruck jener Anmaßung gegenüber der Natur, die als "technische Moderne" jetzt in der Zerstörung unseres Lebensraums mündet. Hinter diese kulturelle Hybris setzt Doris Uhlichs "Sonne" einen Punkt.

"Ich tanze eure Körperchemie"

In der Avantgarde-Oper zur Musik von Michail Matjuschin malte Malewitsch statt einer Sonne ein schwarzes Quadrat. Jetzt bei "Sonne" zu den Sounds von Boris Kopeinig senkt sich einleitend Uhlichs zur Kugel eingerollter, schwarz bekleideter Körper von oben herab auf den Bühnenboden. Im Hintergrund deutet eine Installation (Juliette Collas) einen großen Kreis, ein schwarzes Loch an, so als hätte die Sonne in der ausschließlich künstlich beleuchteten Black Box ihr Auge erlöschen lassen.

Doris Uhlich verleiht der Sonne eine Stimme, lässt sie über ihre Geschichte und ihren Bezug zum Leben auf der Erde monologisieren: "Ich tanze eure Körperchemie." Als Tänzerin auf der Bühne taucht sie in die Kraft der feurigen Riesenkugel ein, die etwa dem Mars mit ihren Partikelstürmen die Atmosphäre und das Wasser weggefegt haben soll. Ähnlich orkanhaft wütet Uhlich als Personifizierung der Sonne und als Verkörperung des fatalen kulturellen Irrtums, ein "Sieg" über die Natur wäre möglich.

Ironische Sonnenverkleidung

Uhlichs ironische Sonnenverkleidung erinnert unmissverständlich an den Popanz, den historische Sonnenverehrungskulte veranstaltet haben. Allen voran der ägyptische Pharao Echnaton und seine Gemahlin Nofretete, die im 14. Jahrhundert vor Christus mit dem Sonnengott Aton immerhin den ersten Monotheismus einführen wollten, letztlich aber scheiterten.

Der Komplexität ihres Themas stellt sich Uhlich nicht allein. Sie wird von der zehnjährigen Romy Nagl begleitet, die ihr Alter Ego darstellt – Doris als Kind – und zugleich als Inkarnation der nächsten Generation auftritt, die den Preis unseres Massakers am eigenen Lebensraum auszubaden hat. Nagl zeigt sich als vom anrührenden Kind-auf-der-Bühne-Aspekt befreite Idealbesetzung, die durchaus auf Augenhöhe mit Uhlich performt.

Doris Uhlichs "Sonne" war bei der Choreographic Platform Austria zu sehen. Gerd Schneider

Im Übrigen kommt gewaltiger Theaterqualm zum Einsatz, und die Choreografin hatte Mühe, von ihrem ikarushaften ersten Versuch über die Bühnenreife der Sonne nicht selbst angesengt zu werden. Nicht nur, weil die Technik dort und da versagte, sondern wohl auch, weil die Dramaturgie, das Timing und auch die Choreografie bei diesem Uraufführungs-Himmelfahrtskommando noch nicht ausgereift waren.

Wenn aber bei den kommenden Wiener Aufführungen alles funktioniert, könnte "Sonne" zu einem Glanzstück der aktuellen Tanzsaison werden. Dann wird auch der furiose Schlussakt, in dem auch Romy Nagl noch einmal einen düster brillanten Auftritt hat, voll einschlagen. (Helmut Ploebst, 21.10.2023)