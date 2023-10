Zum Tatmotiv gibt es bislang keine Informationen. Getty Images/iStockphoto/Chalabala

Strasshof – In Strasshof an der Nordbahn (Bezirk Gänserndorf) ist am Samstag eine Frau erschossen worden. Der mutmaßliche Schütze hat sich danach selbst der Polizei gestellt und wurde festgenommen, sagte eine Sprecherin der Landespolizeidirektion Niederösterreich am Nachmittag zur APA. Die Tat wurde kurz nach 13.30 Uhr verübt. Details zum Alter der beiden und in welcher Beziehung Opfer und mutmaßlicher Täter standen, waren noch nicht bekannt.

Der Verdächtige dürfte die Tat gestanden haben und konnte von Beamten der Polizeiinspektion Deutsch Wagram widerstandslos festgenommen werden. Das Landeskriminalamt Niederösterreich übernahm die weiteren Ermittlungen. Zum Tatmotiv lagen noch keine Informationen vor.

Ebenfalls am Samstag soll eine 47-Jährige in Wolfsberg im Schwarzautal in der Südsteiermark mutmaßlich von ihrem Ex-Mann erschossen worden sein. (APA, red, 21.10.2023)