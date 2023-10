Jubel bei Sturm nach dem 2:1 durch Alexander Prass. APA/ERWIN SCHERIAU

Graz - Sturm Graz hat die Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga ausgebaut. Während Salzburg daheim gegen den LASK verlor, feierten die Grazer am Samstag einen verdienten 2:1-(2:1)-Heimsieg im Steirer-Derby gegen den TSV Hartberg. Der nach elf Runden weiter ungeschlagene Vizemeister liegt nun an der Spitze vier Zähler vor dem Serienmeister. Hartberg musste sich nach fünf Spielen ohne Niederlage wieder geschlagen geben, die Oststeirer sind vor den Sonntag-Spielen Vierter.

Die Sturm-Leihgabe Christoph Lang (4.) brachte Hartberg schon in den ersten Minuten voran. Seedy Jatta (13.) glich jedoch mit seinem ersten Tor in der Bundesliga aus, ehe Alexander Prass (42.) kurz vor der Pause die endgültige Wende für die Elf von Christian Ilzer schaffte. Für Sturm geht es am Donnerstag in der Europa League weiter. Im dritten Gruppenspiel gastiert der italienische Spitzenclub Atalanta Bergamo in Graz.

Frühe Führung der Gäste

Hartberg kam im noch nie gesehenen Hoch in die mit 15.500 Zuschauern gefüllte Merkur Arena. Einen besseren Start in eine Bundesliga-Saison hatte der Verein in seiner Historie noch nicht erlebt. Sturm-Coach setzte auf Veränderungen. Im Mittelfeld bildete Dimitri Lavalee mit Jon Gorenc Stankovic die Doppel-Sechs, im Angriff bekam Jatta den Vorzug vor Szymon Wlodarczyk. Für den 20-jährigen Norweger war es der erste Einsatz von Beginn an in der Liga. William Böving fehlte, der Däne droht mit einer Schambeinentzündung auch für Donnerstag auszufallen.

Markus Schopp stellte ebenfalls um. In Abwesenheit des verletzten Maximilian Entrup sollten Dominik Frieser und Lang im Hartberger Doppel-Sturm für Akzente sorgen. Ein Schachzug, der rasch aufging. In der ersten gefährlich vorgetragenen Aktion der Gäste fand Frieser im Zentrum den völlig unbedrängten Lang, der vollendete technisch stark. In einer munteren ersten Viertelstunde von beiden Seiten ließ sich Sturm davon nicht verunsichern und belohnte sich mit dem Ausgleich. Jatta setzte sich auf engem Raum gegen Jürgen Heil durch und bezwang Raphael Sallinger mit einem von Ousmane Diakite leicht abgefälschten Schuss.

Sturm übernimmt Kommando

Die Partie auf dem in den vergangenen Wochen rundum erneuerten Grazer Rasen flaute danach ab, Sturm hatte mehr vom Spiel, die großen Strafraumszenen blieben aber aus. Kurz vor dem Pausenpfiff gelang den Hausherren unter Mithilfe des Gegners aber noch das 2:1. Diakite beförderte den Ball mit einem missglückten Klärungsversuch genau in den Lauf von Prass, der keine Probleme hatte.

Bei Hartberg blieb Donis Avdijaj in der Kabine, Ruben Providence übernahm für den nicht mehr voll fitten Offensivmann. Die Schopp-Elf war gegen abwartende Grazer deutlich präsenter, nach einer Stunde legte Sturm aber wieder einen Gang zu. Otar Kiteishvili scheiterte nach Vorarbeit der beiden Teamspieler Sarkaria und Prass an Sallinger, der kurz darauf auch einen Sarkaria-Hammer parierte. Einmal war Hartbergs Schlussmann schon geschlagen, Sarkaria traf jedoch nur die Stange (69.). Sturm war einem dritten Treffer nun deutlich näher als Hartberg dem Ausgleich. Richtig gefährlich wurde es für den Tabellenführer nicht mehr.

Keine Tore für Blau-Weiß und Lustenau

Blau-Weiß Linz und die Lustenauer Austria haben sich im direkten Duell die Punkte geteilt. Die an Höhepunkten arme Partie endete in der oberösterreichischen Landeshauptstadt 0:0. Die Lustenauer schrieben nach sieben Niederlagen in Folge zumindest wieder einmal an, bleiben aber weiter in dieser Saison sieglos und mit drei Zählern Schlusslicht. Der Aufsteiger ist hingegen mit zehn Punkten vorerst Neunter. (APA, red, 21.10.2023)

SK Sturm Graz - TSV Hartberg 2:1 (2:1). Graz, Merkur Arena, 15.500 Zuschauer (ausverkauft), SR Jäger.

Tore: 0:1 (4.) Lang, 1:1 (13.) Jatta, 2:1 (42.) Prass

Sturm: Scherpen - Gazibegovic, Affengruber, Wüthrich, Schnegg - Gorenc Stankovic, Lavalee (78. Hierländer) - Prass (85. Serrano), Kiteishvili - Sarkaria (85. Fuseini), Jatta (67. Wlodarczyk)

Hartberg: Sallinger - Heil (85. Brückner), Komposch, Bowat, Pfeifer - Diakite (85. Urdl), Sangare (78. Kainz) - Avdijaj (46. Providence), Prokop - Frieser (65. Fillafer), Lang

Gelbe Karten: Kiteishvili, Serrano bzw. Heil, Prokop, Sangare, Kainz