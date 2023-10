In Klagenfurt wurde nicht nur mit neun Bällen gespielt. IMAGO/Patrick Wichmann

Klagenfurt - Maximilian Lechner ist als letzter Österreicher bei der Billard-Heim-WM im Klagenfurter Sportpark im 8-Ball-Bewerb im Halbfinale ausgeschieden. Der Tiroler musste sich im Kampf um den Finaleinzug am Samstagabend Sanjin Pehlivanovic 8:10 geschlagen geben, hatte damit aber die Bronzemedaille sicher. Lechner sicherte sich erstmals Edelmetall bei globalen Titelkämpfen in der allgemeinen Klasse.

Der Bosnier Pehlivanovic hatte zuvor im Viertelfinale den Vorarlberger Mario He mit 10:7 besiegt und trifft nun am Sonntag im Finale auf den US-Amerikaner Shane Van Boening. Der US-Spieler hatte u.a. im Viertelfinale den spanischen Titelverteidiger Francisco Sanchez Ruiz mit 10:5 eliminiert.

Auch für Lechner hatte der Tag in der Runde der letzten Acht mit einem 10:6-Sieg über den Japaner Hayato Hijikata gut begonnen, bevor das Aus gegen den Weltranglisten-17. Pehlivanovic kam. Lechner darf sich mit einem Preisgeld in der Höhe von 17.500 Dollar (16.500 Euro) trösten, He bekommt die Hälfte. (APA, red, 22.10.2023)