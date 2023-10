Max Verstappen drängte Charles Leclerc auf dem Weg zu Turn 1 ab. GETTY IMAGES NORTH AMERICA/MARK

Max Verstappen hat am Samstag das Sprintrennen in Austin gewonnen. Der Weltmeister im Red Bull feierte auf dem Circuit of the Americas einen Start-Ziel-Sieg, nachdem er sich zu Rennbeginn mit harter Gangart gegen Ferrari-Pilot Charles Leclerc behauptete. Lewis Hamilton im Mercedes profitierte von dem Zweikampf der beiden und schob sich auf Platz zwei, konnte gegen Verstappen aber kein Manöver setzen.

Am Sonntag startet Leclerc beim Großen Preis der USA (21 Uhr live auf ServusTV und Sky) von der Pole Position. (luza, 22.10.2023)