Mit 4,23 Meter Länge ist der EX30 der bisher zwergenhafteste Volvo-SUV, er ist damit fünf Zentimeter kürzer als ein VW Golf. Foot: Volvo

"Sie sind die Ersten, die das Auto überhaupt fahren können." Die Erwartungshaltung steht den Volvo-Leuten in den leuchtenden Augen geschrieben, als die "Group Austria" den Reigen der Testfahrten zur internationalen Fahrpräsentation mit eröffnen darf. Kein Wunder, denn: kleines Auto, aber ein großer Schritt für Volvo auf dem Weg, ab 2030 nur mehr Elektrofahrzeuge anzubieten.

Die erste Halbzeit schnappen wir uns, wegen der vielen Singlehaushalte, die es in Europa gibt, den Single Motor Extended Range, zur zweiten die Version Twin Motor Performance AWD.

Der Twin-Motor-Allradler wäre, wenn man das ausprobieren mag, jener Volvo, der am rapidesten von null auf 100 km/h stürmt. Foto: Volvo

"Schnellster Volvo aller Zeiten" versprach man uns davor mit gehobenen Augenbrauen, "sprintet in Nullkommanix von null auf 100 Stundenkilometer", Nullkommanix bitte durch 3,6 Sekunden ersetzen.

Liegt an jeweils einem Elektromotor vorn und hinten und gemeinsam 315 kW (in alter Währung: 428 PS). Der Hecktriebler hingegen kommt auf 200 kW (272 PS), auch nicht von schwachen Eltern, überhaupt strotzen etliche E-Mobile ja nur so vor Saft und Kraft, und nicht jetzt, dass wir die 3,6 Sekunden abfragen wollen, aber bei Kickdowns zwischendurch und beim Allradler im Power-Modus (den es nur in der 4WD-Version gibt, weil da der Frontmotor fix zugekoppelt wird) fühlt sich das jetzt nicht sooo groß verschieden an. Der Einmotorige würde den Marsch übrigens in 5,3 Sekunden absolvieren.

Lustiger Wegbegleiter

Jetzt aber Aufmerksamkeit auf das Fahrverhalten. Volvo hatte eine Streckenführung um und in Barcelona gewählt, die ganz gut ein allgemeines Streckenprofil abbildet, Autobahn, kurvige Landstraßen, zählflüssiges Vorankommen in Metropolis. Hauptbeobachtung in den Kurven: Der EX30 fühlt sich da richtig wohl, der tiefe Schwerpunkt und das vorbildlich (komfortabel) abgestimmte Fahrwerk kennzeichnen den kleinsten Neuzugang mit dem Marssymbol als Logo als potenten und potenziell lustigen Wegbegleiter in die Mobilitätswende.

Mit 4,23 Meter Länge unterbietet der EX30 das Standard-Kompaktmaß VW Golf um fünf Zentimeter, auch das schlägt sich nieder in der Agilität und Wendigkeit des Fahrzeugs, mit dem der Hersteller in ein neues SUV-Segment vordringt.

Die Lenkradform versucht sich an einer Quadratur des Kreises, wie das derzeit Mode wird. Foto: Volvo

Sofern man die Lenkung – das Volant ist recht eckig gestaltet – im mittleren oder straffsten Bereich eingestellt hat, fügt sich auch dieses Gefühl gut in die Gesamtcharakteristik ein. Nur in der mildesten Stellung ist die Rückmeldung zu indirekt. Interessant, denn an der Lenkwinkelübersetzung ändert sich nichts.

Überraschend auch: Zur Sitzverstellung braucht Volvo nur mehr ein einziges annähernd quadratisches Bedienelement seitlich, mit dem sich rauf, runter, vor und zurück, Lehnenneigung und Lordose ein- und verstellen lassen. Daran wird man sich aber bestimmt rasch gewöhnen.

Klassischen Tacho gibt es übrigens keinen, HUD auch nicht. Ähnlich wie bei Tesla muss man nach rechts auf den Schirm lugen, um fahrrelevante Daten abzulesen. Foto: Volvo

Nicht gewöhnen wird man sich eher an den Umstand, dass man in Tesla-Manier immer nach rechts auf den Mittelschirm schielen muss, um die wesentlichen Daten abzulesen, die sonst mittig in den Hauptinstrumenten zu finden sind. Auch ein HUD (Head-up-Display): Fehlanzeige. "Das hätten wir im Kampfpreis nicht untergebracht." Kampfpreis? In Österreich geht es bei 36.950 Euro los.

Generell, so auch beim EX30, ist die Ablenkungsgefahr dieser Nur-Touch-Bedienkonzepte festzuhalten, mehr sei diesmal dazu gar nicht gesagt.

Postiv hinten: völlig ebener Boden. Nicht so gut: Kurze Sitzauflage, und die Oberschenkel bekommt man kaum auf die Sitzfläche. Foto: Volvo

Am Beifahrersitz habe ich mir notiert: kein Haltegriff oben. Man greift gewohnheitsmäßig hoch – und ins Leere. Hinten wiederum: kurze Sitzfläche. Und wie überall bei unterflur verbauten Batterien: Die Oberschenkel kriegst du nicht auf die Sitzfläche. Da muss halt immer ein Kompromiss gefunden werden, damit man einerseits menschenwürdig sitzen und andererseits nicht mit dem Kopf durch die Decke muss. Der plane Boden hingegen ist ein Gewinn. Und das Raumgefühl generell? Richtig luftig, mit Panoramaglasdach erst recht, alle Achtung, da hatte Volvo nicht zu viel versprochen.

Variabler und nicht zu klein geratener Kofferraum.

Die Rückbank ist 1:2 umlegbar, dahinter findet sich ein Kofferraum von akzeptablen 318 Litern, und vorn unter der Haube harrt noch ein kleiner Frunk mit sieben Litern Volumen auf allfällige auf ihn zukommende Aufgaben.

Die Designer machen rezyklierte Kunststoffe sichtbar und gewinnen ihnen dabei einen interessanten ästhetischen Zugang ab. Foto: Volvo

Und während Kollege Johannes das Steuer bedient und seine eigenen dynamischen Eindrücke sammelt, betrachte ich Innenraumgestaltung und Materialanmutung. Volvo-Österreich-Sprecherin Karin Stalzer hatte vor dem Losfahren berichtet, 95 Prozent des EX30 könnten später einmal, wenn es mit dem Auto zu Ende geht, wieder in den Rohstoffkreislauf eingespeist werden – zudem kämen schon jetzt rund 17 Prozent rezyklierte Kunststoffe zum Einsatz. Deren Herkunft verberge man dabei nicht etwa, sondern nutze sie für neue ästhetische Effekte. Sieht in der Tat interessant aus, was Volvo sich da hat einfallen lassen – aber leider ein wenig billig. So wie auch das viele Hartplastik und die zuweilen schräg kolorierten gummierten Unterlagen in den Fächern.

Zu den vielen lässigen Designelementen zählen die Lüftungsdüsen, und ja, Klima ist ebenfalls ins Touch-Display gewandert.

In die Mittelablage passen auch größere Gegenstände, die Becherhalter oben drauf lassen sich ausfahren, odersie verschwinden, die Farbwahl der gummierten Unterlagen ist mitunter: mutig.

Apropos, immer noch Betrachtungen aus der Beifahrerperspektive: In der Mitte macht sich eine große, multipel nutzbare Ablage breit. Da finden ganze Damenhandtaschen verrutschfrei Platz, nur so zum Beispiel und weil der Hersteller auch reichlich weibliche Klientel zu erreichen hofft.

In die Mitte gewandert ist das Handschuhfach. Öffnen lässt es sich nur über den Touchscreen darüber. Foto: Volvo

Dann wäre da die Sache mit dem Handschuhfach. Die haben die Raumausstatter kurzerhand von rechts in die Mitte verfrachtet. Schauen wir uns einmal an, wie viel Platz es bietet. Nanu, kein Griff zum Öffnen. Dazu muss man eine Taste im Berührungsbildschirm betätigen. Echt jetzt? Ja, sagt Volvo, weil: Wir wollten jedes Teil einsparen, und das Schnapperl mit den mechanischen Zusatzelementen hätte erst produziert werden müssen, alles, was man weglassen kann, ist gut und förderlich und öko.

Viel Stauraum in den Türen

Das wirkt sich beispielsweise auch auf die Portale aus. Da Fensterheber und jeglicher Bedienschnickschnack nach innen gewandert sind, sind die Türen kabelfreie Zone, woraus sich auch erklärt, warum sich im EX30 so großzügig dimensionierte Seitenfächer finden.

Ja, aber wo bringen die dann zum Beispiel die Lautsprecher unter? Soundbar, sagt Volvo, und will Sie nicht zu Sonnenuntergang auf einen romantischen Drink bei dezenter Hintergrundmusik am Strand einladen, sondern darauf hinweisen: Es ist uns gelungen, alles diesbezüglich Relevante im Instrumentenquerträger unterzubringen. Hört sich tatsächlich richtig gut an, wie die akustische Probe aufs Exempel ergibt.

Mit dem Smart #1 teilt sich der EX30 die (Geely-)Plattform – macht darauf aber ein ganz eigenes Ding mit zehn Zentimeter kürzerem Radstand.

Der umweltkorrekte Schwede, der in China produziert wird, teilt sich die von Konzernmutter ersonnene technische Architektur bekanntlich mit dem Smart #1. Dass man dessen Untergrund nicht einfach nur eins zu eins übernommen hat, unterstreicht Volvo mit Nachdruck und wird auch durch den Umstand belegt, dass der EX30 mit 2,65 Meter Radstand den des Smarts um zehn Zentimeter unterbietet. Was sich wiederum aus dem Umstand erklärt, dass der Respektabstand zum nächstgrößeren hauseigenen Gebinde, der 40er-Baureihe, gewahrt bleiben sollte.

Firmenchef Jim Rowan betont bei der Pressekonferenz in einer Videobotschaft, dies sei ein kleiner Volvo, der große Dinge tue, und verweist auf "intelligentes Gesamtpaket" und "skandinavisches Design".

"Thors Hammer" nennte Volvo die Frontleuchtengrafik, im EX30 ist sie neu modiziert.

Zweifellos ist das äußere Erscheinungsbild eine Wohltat, das Auto ist einerseits sogleich als markenzugehörig zu interpretieren, andererseits, etwa an der Front und bei den – diesmal zweigeteilten – Rückleuchten, in die nächste Designentwicklungsstufe fortgedacht, vorn "Thors Hammer", wie die Designer die Frontleuchtengrafik benennen, auch. Satt steht er auf der Straße, sieht alles sauber und aufgeräumt aus, und dass die Räder praktisch an den vier Ecken stehen, ist Teil der stimmigen Proportionen mit kurzen Überhängen, was bei einem SUV ja oft eine heikle Übung ist.

Ganz kurz noch zu ein paar technischen Inhalten. Den EX30 gibt es, wie eingangs erwähnt, als Hecktriebler und mit Allrad. Für Ersteren stehen zwei Batterien zur Auswahl, die kleinere mit netto 49 kWh setzt auf Lithium-Eisen-Phosphat, die größere (die bei Allrad die einzige Wahlmöglichkeit darstellt) mit netto 64 auf Nickel, Mangan und Kobalt.

Die kleinere Batterie verträgt eine maximale Ladeleistung von 150 kW, die größere 175. Foto: Volvo

Schnellgeladen wird hie mit maximal 150, da mit maximal 175 kW, woraus sich eine idente Zehn-bis-80-Prozent-Ladedauer von 26 Minuten ergibt. Die Normreichweite beim Modell Single Motor liegt bei 344 Kilometern, beim Single Motor Extended Range bei 480 und beim Twin Motor bei 460 Kilometern. Letzterer verfügt über einen eingebauten 22-kW-Lader, bei den anderen sind es elf.

Die Anhängelasten belaufen sich in der erwähnten Reihenfolge auf 1.000, 1.400 und 1.600 Kilogramm, der Pferdehänger oder das Motorboot werden sich nicht ausgehen, manch anderes schon.

Keine Wärmepumpe bei Basismodell

Um Komplexität rauszunehmen, beschränke man sich auf die drei Ausstattungslinien Core, Plus und Ultra und fünf Lackierungen. Beim Einstiegsmodell ist weiters keine Wärmepumpe vorgesehen, bei den anderen beiden ist sie Serie.

Markterwartung in Österreich? Karin Stalzer rechnet mit 1.400 Autos nächstes Jahr, damit werde "jeder dritte hier verkaufte Volvo ein EX30 sein", der gewerbliche Anteil werde sich schätzungsweise bei 60 Prozent einpendeln. Die Lieferfrist liegt derzeit bei drei, vier Monaten. Um die zu entspannen, würden gerade Lager in Zeebrügge, Bristol und Barcelona aufgebaut.

Spannende Markterwartungen liefert abends dann noch Francesco Speciale von der kaufmännischen Leitung bei Volvo in Torslanda, Göteborg: Man sei überrascht von der unerwartet hohen Nachfrage in den USA, das Auto sei für dort eigentlich zu klein, so könne man sich irren. In Brasilien werde man mit dem EX30 den Absatz vom Fleck weg von 10.000 auf 20.000 verdoppeln. Dass es dort keine Ladeinfrastruktur gibt? "Wir werden dort Tesla! Wir bauen die Infrastruktur auf!", und in Japan sei ebenfalls schon jetzt die Begehrlichkeit groß, bevor noch ein einziger Kunde im Auto gesessen sei. (Andreas Stockinger, 6.11.2023)