Wie würde sich Elon Musk als Bahnchef schlagen? IMAGO/Jaap Arriens

Die Deutsche Bahn genießt ja in Österreich zuweilen den Ruf, ein Quell ewigen Ärgers zu sein. Verspätungen, Fahrplanchaos – und mit einem Anschlusszug muss man ohnehin nicht rechnen. Zumindest wird all das der Deutschen Bahn nachgesagt, und ein Selbstversuch des STANDARD scheint diese These zu bestätigen.

Bahn wird zu BahnX

Auf Reddit macht man sich nun Gedanken, was passieren würde, wenn Elon Musk die Deutsche Bahn (DB) kaufen und gleich noch den Posten des CEOs übernehmen würde – ganz so, wie er es bei Twitter getan hat. Nutzerin u/flarne hat den Thread in der Vorwoche gestartet, und seit einigen Tagen machen sich die Redditoren einen Spaß darauf, sich eine Zukunft der DB unter der Führung des verhaltenskreativen Milliardärs vorzustellen. Die Antworten geben zu denken, schließlich würde man Elon Musk vieles davon in der Realität zutrauen – oder er hat Ähnliches schon getan.

"Der ICE heißt jetzt Cybertrain, es arbeiten nur 10 % der Mitarbeiter dort, weil alle anderen gefeuert wurden, der Laden aber trotzdem irgendwie läuft, alle Züge fahren jetzt autonom, weil FSD Train Edition oder so, die DB ist außerdem jetzt keine Aktiengesellschaft mehr und das wichtigste natürlich: die Deutsche Bahn heißt jetzt BahnX", schreibt etwa u/ByGermanKnight. Musk hat bei Twitter tatsächlich einen Großteil der Belegschaft gekündigt. Der CEO von Tesla hat darüber hinaus Probleme mit der US-Verkehrsaufsicht und mit dem angeblichen Autopiloten, "Full Self Driving", kurz FSD, genannt.

Käfiggkampf mit Chef von Flixbus

Ein anderer User witzelt, Musk würde sofort zum Käfigkampf gegen den Geschäftsführer von Flixbus im Kolosseum in Rom aufrufen und später einen Rückzieher machen. Eine Anspielung an Musks Herausforderung an Meta-Chef Mark Zuckerberg.

Ein weiterer Redditor nimmt Musk als selbsternannten "Kreuzritter der Redefreiheit" auf die Schaufel. Als Chef der Bahn würde der Milliardär wohl jedem Fahrgast erlauben, Hatespeech-Durchsagen im Zug zu machen, so lange keine Kritik am Bahn-CEO selbst geübt wird. Ein wenig pessimistisch sieht u/-Ubin- die fiktive Zukunft der Bahn unter Musk: "Genau so beschissen wie jetzt, nur mit dem Unterschied, dass jetzt ein ICE im All schwebt." Userin u/Katana_sized_banana vermutet, dass Züge wohl aus Effizienzgründen am Bahnhof nicht mehr vollständig stehen bleiben.

Natürlich dauerte es nicht lange, bis ein User aus Österreich ChatGPT mit der Frage, wie Elon Musk als Bahnchef agieren würde, fütterte. Das Ergebnis in Auszügen: "Eine andere mögliche Antwort wäre, dass Elon Musk die Deutsche Bahn zu einem umstrittenen und konfliktreichen Unternehmen machen würde, das mit seinen ambitionierten Plänen und provokanten Aussagen auf Widerstand stößt. Er könnte zum Beispiel versuchen, die Deutsche Bahn zu privatisieren oder zu übernehmen, um sie nach seinen eigenen Vorstellungen zu gestalten. Er könnte auch die deutsche Migrationspolitik kritisieren und sich in die deutsche Politik einmischen. Oder er könnte die Züge mit Raketen ausstatten, um sie schneller zu machen."

Angesichts der bisherigen Geschichte von Elon Musk sind dem Milliardär manche der vorgeschlagenen Aktionen zuzutrauen. Ein Durchlesen des Threads lohnt sich auf jeden Fall. (red, 23.10.2023)