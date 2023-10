Not in Bergdörfern, "Running Man", "Thema", "Leben im Schloss" - mit Radiotipps

19.40 REPORTAGE

Re: Not in Bergdörfern – Ehrenamtliche unterwegs in Südfrankreich In vielen ländlichen Gebieten Frankreichs sind zahlreiche Dorfbewohner zwischen Inflation, Energiekrise und hohen Benzinpreisen gefangen. Um ihnen zu helfen, hat die Initiative Les Restos du Cœur einen Lebensmitteltransporter ins Leben gerufen. Bis 20.15, Arte

20.15 HAUDRAUF

Running Man (USA 1987, Paul Michael Glaser)Ein amerikanischer Polizeioffizier weigert sich, wehrlose Menschen niederzuschießen, deshalb wird er zum Todeskandidaten in einer perversen Fernsehshow: Vor Millionen von Zuschauern soll er zu Tode gehetzt werden. Schon bald dreht er jedoch den Spieß um. Arnold Schwarzenegger als Running Man – das ergibt ein billiges Plastikspektakel von hohem Tempo. Bis 22.20, Kabel eins

20.15 THEMENMONTAG

Unsere Kleidung – Wirklich grün und sauber? Kleidung werde nach UmweltStandards hergestellt und nach der Erstnutzung in ein umfassendes Kreislaufsystem zurückgeführt, versprechen Unternehmen. Aber wie ist das wirklich? Um 21.05 folgt Dreckiges Leder – Wie unsere Schuhe gemacht werden, ab 21.55 Der Mode-Wahnsinn – Fast Fashion in Österreich und um 22.45Fast Fashion – Kleidermüll in Chiles Atacama-Wüste. Bis 23.20, ORF 3

21.10 MAGAZIN

Thema Wie ansteckend ist Hass? – Zweithöchste Terrorwarnstufe in Österreich. / Melanie und Michaela – die siamesischen Zwillinge sind 20. / Filmen und schützen. Bis 22.00, ORF 2

21.40 WIDERSTAND

Leben im Schloss (F 1965, Jean-Paul Rappeneau) Basse-Normandie, 1944: Ein Widerstandskämpfer der Résistance hängt mit seinem Fallschirm auf dem Grundstück des Schlosses, das Jérôme mit seiner Frau Marie und seiner Mutter bewohnt, in einem Baum fest. Inzwischen ist jedoch auch dieses Anwesen von den Deutschen besetzt. Die drei versuchen, bei der Vorbereitung der Landung der Alliierten zu helfen. Alles könnte glattgehen, wenn da nicht die schöne Marie wäre ... Mit Catherine Deneuve und Philippe Noiret. Bis 23.10, Arte

22.30 MAGAZIN

Kulturmontag Salman Rushdie wurde auf der Frankfurter Buchmesse mit dem Friedenspreis des Deutschen Buchhandels ausgezeichnet. / Kunst in Zeiten des Krieges: Kiew-Biennale. / Gottfried Helnwein in der Albertina. Der Maler ist live im Studio. Um 23.15 folgt Catherine Deneuve – Ein Leben auf der Leinwand anlässlich des 80. Geburtstags der Schauspielerin. Bis 0.05, ORF 2

23.10 CASTING

Mutzenbacher RegisseurinRuth Beckermann lädt zu einem Casting für einen Film, der einen pornografischen Text zur Grundlage hat. Der Film konfrontiert hundert Männer mit Auszügen aus dem Roman Josefine Mutzenbacher oder Die Geschichte einer Wienerischen Dirne, gefragt ist die Bereitschaft, sich zu einem Text und seinem Thema offen in Bezug zu setzen. Bis 0.55, Arte

Ruth Beckermann konfrontiert Männer mit "Josefine Mutzenbacher oder Die Geschichte einer Wienerischen Dirne", 23.10 Uhr, Arte. © Ruth Beckermann Filmproduktion

Radiotipps

9.05 WISSEN

Radiokolleg Diese Woche lernt man mehr über österreichisch-türkische Geschichte, die Komponistin Delia Derbyshire und den BBC Radiophonic Workshop. Mo–Do, jeweils bis 10.00, Ö1

17.55 MAGAZIN

Betrifft: Geschichte Über die Habsburgermonarchie und das Osmanische Reich im Ersten Weltkrieg. Mo–Fr, jeweils bis 18.00, Ö1

20.00 LYRIK

Das rote Mikro: Gedichte für die ungeheuren Anderen Lyrik von Alfred Kolleritsch, gelesen unter anderem von Peter Handke, ­Harald Haslmayr, Franz Weinzettl. Radio Helsinki 92.6 (Raum Graz), helsinki.at (Astrid Ebenführer, 23.10.2023)