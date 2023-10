Seit es offizielle Messungen in Rumänien gibt, wurde an einem 21. Oktober noch nie ein so hoher Wert verzeichnet. In Bulgarien wurden ebenfalls hohe Temperaturen gemessen

Die Temperaturen kletterten in den Schwarzmeer-Ländern am Wochenende in die Höhe (Symbolbild). IMAGO/Rene Traut

Bukarest/Sofia – In den Schwarzmeer-Ländern Rumänien und Bulgarien wurde am Wochenende eine für den Herbst ungewöhnliche Rekordhitze verzeichnet. In der rumänischen Donau-Stadt Turnu Magurele an der Grenze zu Bulgarien herrschten am Samstag Höchsttemperaturen von 35,1 Grad im Schatten. Das sei für einen 21. Oktober der höchste Wert, seit es offizielle Messungen in Rumänien gibt, berichteten rumänische Medien am Sonntag unter Berufung auf das Meteorologische Institut in Bukarest.

"Das Wasser ist sehr warm, wärmer als im August, so etwa 20 bis 21 Grad", zitierte die Zeitung "Libertatea" einen Touristen am Schwarzen Meer, wo bis zu 31,8 Grad Lufttemperatur herrschten.

Hohe Temperaturen auch in Bulgarien

Hochsommerlich war es auch im Nachbarland Bulgarien: In der Schwarzmeer-Stadt Warna kletterten die Temperaturen am Samstag auf 33,4 Grad. Damit wurde ein 33-jähriger Rekordwert geknackt, wie das Staatsfernsehen am Samstagabend unter Berufung auf das bulgarische Meteorologische Institut berichtete. Bei strahlendem Sonnenschein zog es viele Menschen an den Strand der Touristenhochburg. Die höchste Wassertemperatur an der bulgarischen Schwarzmeerküste wurde mit 21 Grad allerdings etwas weiter südlich bei Burgas gemessen. Der vorausgegangene Wärmerekord in Warna war mit 24,6 Grad am 21. Oktober 1990 verzeichnet worden. (APA, 22.10.2023)