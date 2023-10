Der SKN steckt in der Ergebniskrise. APA/ERWIN SCHERIAU

St. Pölten - Der SKN St. Pölten hat am Sonntag in der 2. Fußball-Liga die dritte Niederlage in Folge kassiert. Die als Aufstiegsaspirant in die Saison gestarteten Niederösterreicher mussten sich Aufsteiger DSV Leoben zu Hause mit 1:2 (0:1) geschlagen geben und liegen in der Tabelle nur auf Rang sieben. Nach elf Runden fehlen bereits zwölf Punkte auf Spitzenreiter GAK. In den fünf Ligaspielen seit Anfang September holten die St. Pöltner nur einen Zähler.

Leoben dagegen beendete eine Durststrecke von zuletzt sieben sieglosen Ligapartien. Die Steirer profitierten nach nicht einmal 100 Sekunden von einem Gastgeschenk. Nach einem Rückpass schlug SKN-Torhüter Franz Stolz eine Luftmasche, Deni Alar sagte Danke. Nach einem Foul am Strafraumeck gelang Dario Tadic mit einem glücklich verwerteten Elfmeter der Ausgleich (63.), drei Minuten später sorgte der frühere St.-Pölten-Stürmer Alar aber mit seinem zweiten Treffer für den Endstand.

Der hoch gehandelte SKN enttäuschte über weite Strecken. Leoben verteidigte diszipliniert und ließ wenig zu. Als Lohn gab es den ersten Ligasieg seit mehr als zwei Monaten. Der Aufsteiger verbesserte sich auf den elften Tabellenplatz, nur zwei Punkte fehlen auf St. Pölten. (APA, red, 22.10.2023)

Freitag, 20.10.2023

SV Ried - Vienna 4:1 (1:1)

FAC Wien - SKU Amstetten 0:0

SV Lafnitz - SV Stripfing 0:3 (0:3)

FC Admira - GAK 0:0

Samstag, 21.10.2023

SK Sturm Graz II - FC Liefering 1:1 (0:0)

Kapfenberger SV - FC Dornbirn 3:2 (2:0)

Schwarz-Weiß Bregenz - SV Horn 3:1 (2:0)

Sonntag, 22.10.2023

SKN St. Pölten - DSV Leoben 1:2 (0:1)